"Hoy he hecho demasiadas cosas bien", dice Nadal

Rafael Nadal, que este domingo conquistó un histórico 13º Roland Garros al batir en tres sets a Novak Djokovic; 6-0, 6-2 y 7-5, cree que hizo "demasiadas cosas bien" y situó el partido como uno de los mejores entre sus finales en París.

- 'El mérito fue mío' -

"No vamos a engañarnos, el primer set ha durado muchos minutos, Novak ha tenido puntos de juego y de break. El partido fue igualado como exige el escenario y el rival. Hoy he hecho demasiadas cosas bien y le he empujado a cometer errores. He hecho todo lo que podía hacer, de manera perfecta, salvo en el tercer set, pero es lógico que no se pueda mantener el nivel. Creo que si hay que dar mérito a alguien, creo que es mío y no demérito suyo. Durante dos sets y medio fue uno de los mejores partidos aquí en Roland Garros", analizó Nadal en rueda de prensa.

- Los 20 Grand Slams -

Minutos después del triunfo, Federer felicitó a Nadal por igualar su legendaria marca de 20 títulos de Grand Slam conquistando su 13º Roland Garros, "uno de los mayores logros del deporte".

"No he podido ver nada, pero gracias a Roger (Federer) por sus palabras, tenemos muy buena relación, mucho respeto, de alguna forma él está contento cuando yo gano y al contrario. Para mí significa mucho la relación que tenemos porque hemos mantenido una gran rivalidad durante mucho tiempo".

"Me encantaría finalizar mi carrera como el jugador con más Grand Slams, lo que no quiero es pensar todo el tiempo en eso. No puedo estar pendiente cuando Roger o Novak suman un Grand Slam. No puedes estar descontento porque alguien tenga una casa mejor o un teléfono, tienes que vivir tu vida e intentar hacerlo lo mejor posible".

- Dudas y emociones -

"Las dudas son parte de la vida, son buenas, el año había sido duro para todos. Mi preparación para este torneo no fue la mejor, pero entrené bastante en tierra porque no jugué en América (US Open)".

"Tenía dudas, pero mi nivel de confianza fue creciendo durante el torneo. Es un día importante para mí, pero no soy estúpido, estoy contento pero por otro lado no tanto como otros años, la situación es muy dura para mucha gente en el mundo", declaró en referencia a la pandemia del covid-19.

"Es uno de los Roland Garros con más valor personal. Si hace un mes y medio me dices que estaría aquí otra vez con el trofeo... la mayoría de la gente me ve y dice, bueno vale, ha vuelto a ganar. Pero mi día a día es mucho más complicado, sé de dónde vengo, tras el parón han sido meses muy complicados. Nadie lo sabe, pero ha sido duro a nivel físico, me costó mucho volver a entrenar a un nivel adecuado".

- 'Un cuerpo un poco desgastado' -

"Estoy satisfecho porque como dije el primer día eran las condiciones más complicadas de todos los Roland Garros que he disputado. Por mi estilo de juego, pero también por mi cuerpo, que responde peor al frío que al calor. Un cuerpo un poco desgastado como el mío a veces tiene problemas".

"Las circunstancias y condiciones no eran la que elegiría y fui capaz de adaptarme. Fui positivo en cualquier circunstancia. Mi actitud ha sido casi perfecta estas dos semanas, desde el primer entrenamiento hasta hoy, sin una queja, siendo positivo".

- ¿Y ahora? -

"No sé lo que haré, no he decidido si seguiré el calendario normal o esperaré a la próxima temporada. Necesito tener esa conversación con mi equipo y familia, cuando se calme todo. Estamos ante una situación difícil, hay que hacer la cuarentena en Australia (primer grande, en enero), es momento de ser inteligente y tomar las decisiones correctas".

