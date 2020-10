Fútbol/Selección.- Gerard Moreno y Diego Llorente abandonan la selección por dolencias musculares

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los internacionales españoles Gerard Moreno y Diego Llorente han abandonado la concentración de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) con molestias musculares y no viajarán a Kiev para afrontar el cuarto partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).



"Gerard Moreno y Diego Llorente causan baja en la selección tras el entrenamiento de hoy. Ambos jugadores no pudieron finalizar la sesión de trabajo, aquejados de dolencias musculares, por lo que finalmente no viajarán a Kiev con el resto de la expedición para el partido contra Ucrania", explica 'sefutbol.com', que asegura que la RFEF ha informado tanto al Villarreal CF como al Leeds United FC.



Tanto Gerard Moreno como Diego Llorente fueron titulares y jugaron los 90 minutos del amistoso ante Portugal (0-0) del pasado miércoles, mientras que el delantero barcelonés sustituyó también a Oyarzabal en el minuto 73 del duelo de Liga de Naciones de este sábado ante Suiza en el Alfredo Di Stéfano (1-0).



El combinado de Luis Enrique se enfrentará a Ucrania este martes en el Estadio Olímpico de Kiev en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.