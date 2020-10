Fútbol.- Virginia Torrecilla: "Es una emoción muy grande ver que mi equipo se ha volcado conmigo"

11/10/2020 Virginia Torrecilla en el vestuario del Atlético de Madrid Femenino ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID ATLÉTICO DE MADRID FEMENINO



La jugadora del Atlético de Madrid Femenino Virginia Torrecilla, en tratamiento tras ser diagnosticada de un tumor cerebral, ha querido apoyar a sus compañeras en su primer partido en casa en la Primera Iberdrola ante la UD Granadilla Tenerife Egatesa (1-1), y ha reconocido su "emoción" al ver que su equipo se ha "volcado" con ella.



"No tengo palabras suficientes de agradecimiento para todo lo que están haciendo por mí. Todo lo que hacen mis compañeras son pequeños detalles que marcan la diferencia. Cada vez que veo uno de ellos, se me saltan las lágrimas. Es una emoción muy grande ver que mi equipo se ha volcado conmigo, me encanta saberlo", señaló en un vídeo compartido por el Atlético de Madrid.



Torrecilla vio desde la grada del estadio de la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda el encuentro de la segunda jornada de la Primera Iberdrola, en el que a pesar del empate sus compañeras se pusieron líderes. "Tengo ganas de que acabe todo esto, de que sea un mal sueño y lo dejemos atrás y de volver con el equipo, que es lo que más quiero", confesó.



El momento más emotivo fue la llegada al vestuario, donde junto al escudo gigante del Atlético rezaba el mensaje 'Por ti, por Vir, por todos', un detalle que desató las lágrimas de Torrecilla. "Quiero daros las gracias por todo lo que hacéis por mí, por sacar mi camiseta en cada partido, por luchar, por hacerlo posible y, sobre todo, por estar conmigo. Son momentos duros, pensaba que lo llevaría mejor. Esto es lo que tengo, hay que superarlo. Quiero volver con todas mis compañeras en febrero", finalizó.