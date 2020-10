Florida suma 5.570 casos y 178 muertes por COVID-19

En Miami-Dade, el condado más poblado del estado, la cuenta desde el 1 de marzo está ahora en 175.118 casos confirmados de COVID-19, con 1.006 nuevos incluidos en el último reporte, que añadió 30 nuevas muertes con lo que el total de decesos llega a 3.439. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 11 oct (EFE).- El estado de Florida (EEUU) dio cuenta este domingo de 5.570 nuevos casos de COVID-19 y 178 muertes por esta enfermedad, en un reporte que se emite tras un fallo en el volcado de datos que impidió que el sábado el Departamento de Salud estatal publicara su boletín diario.

El estado acumula hasta este domingo un total de 734.491 casos confirmados, entre ellos 9.076 de no residentes, y 15.364 residentes muertos por la enfermedad que produce el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tras los 178 decesos añadidos en el último reporte, que también incluye datos correspondientes al día sábado.

Un total de 188 no residentes que han perdido la vida por la COVID-19 en este estado.

Las hospitalizaciones suman hasta la fecha 45.924, con 309 nuevos ingresos reportados desde el viernes.

Actualmente, hay 2,120 hospitalizados en todo el estado cuyo diagnóstico principal es la COVID-19.

La tasa de positividad del sábado se ubicó en el 3,47 %, con lo cual Florida lleva 59 días seguidos consecutivos por debajo del 10 % de positivos entre los nuevos casos reportados.

Hasta ayer, la media de siete días de positivos era de 4,75 %.

En Miami-Dade, el condado más poblado del estado, la cuenta desde el 1 de marzo está ahora en 175.118 casos confirmados, con 1.006 nuevos incluidos en el último reporte, que añadió 30 nuevas muertes con lo que el total de decesos llega a 3.439.

El Departamento de Salud de Florida emitió este domingo su reporte luego de que el pasado viernes recibiera aproximadamente 400.000 resultados de pruebas informados anteriormente por el Laboratorio Helix, un laboratorio privado que no está afiliado al estado de Florida.

"El enorme tamaño del archivo de datos y la necesidad de de-duplicar cientos de miles de resultados impidieron que el sistema automático de informes del Departamento de Salud procesara los resultados de ayer como lo hace normalmente", señaló este domingo la agencia estatal.

Florida se halla actualmente en la fase 3 del proceso de reapertura y esta semana se iniciaron las clases presenciales en las escuelas públicas de Miami-Dade, que después de Los Ángeles es el condado con más casos de COVID-19 de todo EE.UU.

Según United Teachers of Dade (UTD),el sindicato de maestros de este condado, alrededor de seis escuelas han registrado casos positivos de COVID-19.

Estados Unidos alcanzó este sábado la cifra de 7.709.628 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y la de 214.305 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local de ayer (00.00 GMT del domingo) es de 51.069 contagios más que el viernes y de 735 nuevas muertes.