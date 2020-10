Empresarios piden "coherencia" en la reapertura hacia la nueva normalidad en Panamá

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara de Comercio de Panamá instaron al Gobierno Nacional a que la "nueva normalidad" sea hecha con coherencia y sin descuidar la reactivación del sector turismo. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 11 oct (EFE).- Los más importantes gremios empresariales de Panamá instaron este domingo al Gobierno Nacional a que la nueva reapertura de actividades económicas el lunes, tras siete meses de pandemia, sea hecha con coherencia y sin descuidar la reactivación del sector turismo como componente vital de la economía panameña.

Los señalamientos están contenidos en sendos pronunciamientos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap), a unas pocas horas de que el país pruebe la "nueva normalidad" retomando plenamente actividades como la aviación internacional y el turismo, entre otras.

La Apede hizo un llamado a que la decisiones de las autoridades sobre la reapertura y normalización de la circulación de personas tengan "fundamento científico y lógico, bien sustentado y aclarado que permita, de forma disciplinada, se acaten las medidas adoptadas y no se conviertan en queja generalizada por falta de coherencia".

Cuestionó que "después de un muy largo confinamiento se decide mantener un día de cuarentena total (domingo), lo que afecta la real y efectiva apertura del turismo programada para este lunes 12 de octubre".

Los ejecutivos de empresa resaltaron que el turismo es un sector de "alto valor añadido" para Panamá, y que "tras la inactividad total por (la) COVID-19 tuvo cero ingresos y suspendió más de 80 mil contratos".

También cuestionaron como "inconsistente" que se reactiven las actividades turísticas, los hoteles y complejos turísticos, "pero no sus playas, uno de los fuertes atractivos que tiene el país".

"Una decisión sorprendente y cuestionable, cuando hoteles que cuentan con este atractivo ya tienen paquetes vendidos previamente y, sin embargo, sus clientes no podrán hacer uso de sus playas", indicaron los ejecutivos de empresa.

Además, la Apede señaló que en relación con otros sectores van siete meses sin atender el pago a proveedores del Estado, y afirmó que honrar estos los pagos es "una forma efectiva de reactivar la economía".

También exigió al Gobierno "transparencia, celeridad de ejecución y comunicación" del plan para la recuperación económica anunciado por el presidente Laurentino Cortizo el 1 de julio al inicio de su gestión, dirigido a acelerar inversiones públicas y las ayudas económicas.

"Estamos en un proceso en el que apremian políticas óptimas, un plan de contención del gasto corriente e incluir de manera estratégica los aportes de los gremios, las recomendaciones de los expertos en ciencia y economía para encontrar un balance entre el control sanitario y las medidas económicas", remarcó la Apede.

A su vez, la Cámara de Comercio destacó que la reapertura el lunes de actividades turísticas conlleva el reto de "reactivar este importante componente de la economía nacional" que tiene capacidad de impulsar otras actividades productivas del país.

La Cciap recordó que en 2019 el turismo representó el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir 8.500 millones de dólares, y sus actividades emplearon a unas 240.000 personas que "hoy requieren apoyo para poder salvaguardar" estos empleos.

Consideró que allí radica la importancia para que "se le dé la atención necesaria para posicionar a Panamá como destino de preferencia entre los mercados deseados".

Para ello, según la patronal empresarial, "antes que nada, Panamá debe presentarse ante los viajeros como un destino con protocolos de bioseguridad claros, bien establecidos, que se implementan y se respetan evitando improvisaciones".

Remarcó que la reactivación de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y centro de conexiones regional, debe darse en forma ordenada y que su administración brinde información "clara y fluida" a las aerolíneas que desde allí operan.