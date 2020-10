El Gobierno de Chile aborda una agenda de seguridad ante la violencia en las protestas

En la imagen, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, encabezó este sábado una reunión interministerial para coordinar y acelerar la tramitación de proyectos de la llamada Agenda de Seguridad Ciudadana ante un eventual recrudecimiento de la violencia en las protestas y por el buen actuar de la Policía, cuestionada por represión y abusos.

La reunión tuvo lugar un día después de que este viernes se viviera "una de las más violentas desde que empezó la pandemia", según dijo a la prensa un portavoz del cuerpo policial de Carabineros, que se saldó con al menos 8 detenidos y que dejó un autobús urbano quemado y destrozos en semáforos, señales, mobiliario y comercios del centro de Santiago de Chile.

"Anoche vimos personas que se manifestaron de forma pacífica (fue la marcha más multitudinaria de la pandemia, con alrededor de 1.500 personas), lo cual está perfectamente bien en una democracia, pero lamentablemente también vimos como un grupo de personas solamente se dedicó a destruir", dijo a la prensa el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, al término de la reunión.

Por ello, durante la instancia se pidió al Congreso que "avance con una mucha mayor celeridad en los proyectos que tienen que ver con seguridad" incluidos en la agenda elaborada por el Gobierno, señaló el ministro.

Esta agenda de seguridad fue presentada el año pasado a raíz del estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre de 2019, la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.

El programa incluye, entre otros, proyectos como la Ley Antisaqueos y Barricadas o la Ley de Modernización de las Policías, cuyo cuerpo de Carabineros lleva meses en el punto de mira por su actuar durante estas protestas y organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional han denunciado que ha cometido violaciones a los derechos humanos en su proceder.

Ante el primer aniversario de este fenómeno, la próxima semana, y por la creciente agitación de los últimos viernes, día en el que se circunscriben las protestas, el portavoz dijo que frente a la violencia se necesita que octubre sea "un mes de diálogo y unidad".

"No caben las imágenes que vimos ayer en donde algunos destruyen el transporte público, el centro de Santiago y nos recordaban los malos momentos del octubre pasado, este es el momento nuevamente para llamar a la unidad, al diálogo", expresó Bellolio.

ALCALDE SOBRE ÚLTIMOS DESMANES: "SON TERRORISTAS DE CIUDAD"

El alcalde de la zona centro de Santiago, Felipe Alessandri, calificó los desmanes de este viernes como los peores desde el regreso de las protestas y calificó a los que ejercen violencia como "terroristas de ciudad".

"No son manifestantes, son terroristas de la ciudad y debemos poner mano dura para que esto se acabe", expresó Alessandri en sus redes sociales.

Asimismo, abundó que los violentos no son personas que se manifiesten por el "Apruebo" o el "Rechazo" en el plebiscito del próximo 25 de octubre, en el que se decidirá si Chile camina o no hacia una nueva Constitución, sino que "delincuentes" que sólo buscan destruir.

OPOSICIÓN CONDENA LA VIOLENCIA

Los partidos políticos de la oposición, como la Convergencia Progresista o la Democracia Cristiana, expresaron este sábado su preocupación y condenaron los hechos violentos ocurridos en manifestaciones

"Rechazamos los actos de violencia de este viernes que distorsionan las movilizaciones ciudadanas masivas y pacíficas que generaron las condiciones para estar hoy ad portas de un plebiscito constitucional", señaló Convergencia Progresista a través de un comunicado.

A su parecer, estos hechos de violencia, "aparte de generar daño a pequeños comerciantes y a mobiliario público de utilidad de toda la ciudadanía, son funcionales a la derecha y a los partidarios del Rechazo (a una nueva Constitución) para generar temor infundado respecto del proceso constituyente".