El argentino Gonzalo Bergessio, una máquina de hacer goles

El jugador Gonzalo Bergessio de Nacional busca un balón durante un partido contra Boston River correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, el 7 de octubre de 2020 en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 11 oct (EFE).- El argentino Gonzalo Bergessio es una máquina de hacer goles y así lo ha demostrado a lo largo de sus más de dos años en el fútbol uruguayo, donde ya convirtió a la mayoría de los equipos.

De hecho, este domingo finalizó el Torneo Apertura -aunque el Nacional y el Rentistas deberán verse las caras en una final este miércoles- y el delantero de 36 años finalizó como mayor goleador, con 12 dianas.

Ayudado por el trabajo de sus compañeros, a quienes valora y pondera constantemente, Bergessio marcó de derecha, de izquierda, de cabeza y de penalti. Antes también lo había hecho de tiro libre.

Capitán del equipo tricolor, el atacante ha hecho vibrar a una parcialidad que le demuestran su amor y su apoyo incondicional a cada instante.

Otra que lo alienta constantemente es su hija, de quien varios fanáticos del Nacional han compartido videos en las redes sociales mostrando su amor por el club uruguayo.

"Es terrible la enana, tiene un fanatismo terrible, le encanta ir a la cancha, tiene pulseritas, camiseta, todo de Nacional. Se hizo 'bolsilluda' (apodo de la afición) para siempre", contó Bergessio tiempo atrás durante una entrevista con la transmisión Pasión Tricolor.

En esa misma nota apuntó también sus gustos musicales, donde se inclinó por la cumbia y el rock, y aseguró que su familia está muy adaptada a la vida en Montevideo.

En la cancha, este año, el Cerro Largo, el Montevideo Wanderers, el Peñarol, el Montevideo City Torque, el Fénix, el Defensor Sporting, el Danubio, el Liverpool y el River Plate sufrieron las anotaciones del nacido en Córdoba el 20 de julio de 1984.

Fuera de esta, allegados al plantel cuentan que el atacante no deja nada librado al azar y siempre está pendiente tanto de sus compañeros como de los juveniles del club, a quienes va a observar cuando se entrenan.

Algo de esto pudo verse en los partidos en los que debió cumplir una sanción y desde la tribuna alentó a los suyos como un hincha más.

Dueño absoluto de la camiseta número 9, esa que a lo largo de la historia se han calzado los grandes goleadores del fútbol, Bergessio ya lleva casi tres años en el Nacional, club con el que ganó un Campeonato Uruguayo y en el que ya finalizó una temporada como goleador absoluto.

Estos logros forman parte de una carrera que comenzó en 2001 y que lo llevó por Portugal, Francia, Italia y México.

También, que le regaló grandes momentos como el vivido en 2008 cuando con dos tantos ayudó a que el San Lorenzo de Almagro avanzara a unos cuartos de final de Copa Libertadores en una noche soñada, eliminando al River Plate con nueve jugadores.

De hecho, partidos como ese ayudaron a que Bergessio pasara a formar parte de la selección argentina con la que sumó minutos en las eliminatorias mundialistas bajo las órdenes de Alfio Basile, y en la que convirtió con Diego Armando Maradona como técnico.

"Creo que el fútbol te deja cosas muy lindas y una de esas, no sé si la más linda de todas, fue conocer a Diego por lo que significa para todos los argentinos", contó Bergessio durante una entrevista en Fox Sports en la que aseguró que aún se arrepiente de no haberse sacado una foto con él.

Ante Panamá y en Santa Fe (Argentina), el atacante convirtió sus únicos dos tantos vestido de albiceleste.

Estos se pueden sumar a una larga lista de goles en el francés Saint-Étienne, los italianos Catania y Sampdoria y el mexicano Atlas.

También a los que hizo en el Platense, el Instituto de Córdoba, el Racing de Avellaneda, el Velez Sársfield y ahora en el tricolor, donde tiene el apoyo de la hinchada y de una familia que sigue su actuación de cerca.

Santiago Carbone