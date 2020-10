EEUU.- Un muerto tras un tiroteo en una protesta en la ciudad estadounidense de Denver

MADRID, 11 (SEPTIEMBRE)



Una persona ha sido abatida este sábado en un tiroteo que se produjo al encontrarse dos protestas de tendencias ideológicas opuestas en las calles de la ciudad de Denver, situada en el centro de Estados Unidos.



El principal sospechoso ha sido detenido por la Policía de la ciudad, que ha afirmado en su Twitter que se trata de un guardia de seguridad privado y que no tiene relación con Antifa, el conjunto de grupos de extrema izquierda.



El altercado tuvo lugar en las inmediaciones del Museo de Artes de Denver, según ha informado la cadena de televisión NBC, que también ha recogido declaraciones del jefe de división de la policía de la ciudad, Joe Montoya.



Montoya ha explicado en declaraciones a los medios que hubo un altercado verbal previo a los disparos y que se han requisado dos armas y un spray de defensa personal de la escena del presunto homicidio.



El principal sospechoso es un guardia de seguridad contratado por la cadena local 9News para acompañar a su equipo a cubrir las protestas, según ha explicado el propio medio en un comunicado. El productor de 9News que iba con el guardia de seguridad fue detenido en un primer momento y luego liberado tras comprobar la Policía que no guardaba relación con el suceso.



Tras el aumento de protestas contra la violencia policial y la desigualdad racial, los enfrentamientos entre manifestantes de derecha e izquierda se han vuelto cada vez más habituales en Estados Unidos.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto el foco además sobre el colectivo de extrema izquierda Antifa, una serie de grupos que se identifican como antifascistas y que no cuentan con ninguna estructura definida a los que el mandatario ha asegurado en varias ocasiones que se plantea incluir en la lista de grupos terroristas del país.