EEUU.- Más de 200 empresas y gobiernos extranjeros con contratos públicos han aportado capital a las empresas de Trump

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las declaraciones fiscales del presidente estadounidense, Donald Trump, y su conglomerado empresarial habrían revelado que más de 200 empresas, grupos de presión y gobiernos extranjeros con contratos en vigor con la administración pública han aportado millones de dólares a las empresas del propio Trump, según denuncia el diario 'The New York Times'.



Unas sesenta entidades han gastado casi 12 millones de dólares en servicios vinculados a la Trump Organization en los dos primeros años del mandato de Trump y, según el 'NYT', casi la totalidad de los mismos se vieron favorecidos por decisiones del Gobierno.



El periódico ha consultado a unos 250 ejecutivos de empresas, clubes, miembros de grupos de presión, trabajadores de Trump y cargos públicos cuyo testimonio demostraría que Trump hizo negocios e interactuó con clientes que estaban buscando la ayuda de la Administración.



La investigación se basa también en las declaraciones de la renta de Trump, fuentes de grupos de presión, peticiones basadas en la Ley de Libertad de Información y otras fuentes públicas para la construcción de una base de datos de empresas y gobiernos que tuvieron negocios con el grupo de empresas de Trump y a la vez con la Administración.



En el listado aparecen políticos de países extranjeros, magnates de Florida, un milmillonario chino, un príncipe serbio, defensores de las energías limpias, dirigentes de la industria petrolera y contratistas. Algunos clientes no vieron cumplidas sus demandas, pero "ganaran o no, el señor Trump obtuvo beneficios económicos", señala el periódico.



Más de 70 grupos, empresas, organizaciones religiosas y gobiernos extranjeros han celebrado actos en propiedades de la Trump Organization que antes del mandato de Trump se hacían en ubicaciones distintas u organizaron actos nuevos.



Entre las propiedades investigadas destaca la mansión y club de golf de Mar-a-Lago, en Florida, donde las organizaciones con intereses públicos gastaron 3.300 millones en actos desde 2017 hasta la fecha actual.



Pertenecer a los clubes de golf propiedad de Trump además permitía a los interesados poder acceder personalmente al mandatario, pedirle su apoyo e incluso acercarse a él para finalmente ser contratado como asesor.



Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha declarado al periódico 'The Hill' que este reportaje "solo son más noticias falsas". "Es solo otra pieza política con información calumniosa inexacta", ha declarado. "Durante sus años como empresario de éxito Donald Trump mantuvo durante años relaciones con Phil Ruffin y se ganó los pagos que haya recibido. Es el mismo guión que el pueblo estadounidense rechazó tan sonadamente en 2016", ha añadido.