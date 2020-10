Detienen a 10 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

Autoridades mexicanas detuvieron a 10 supuestos narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más peligrosos del mundo, en el municipio de Celaya, en Guanajuato, el estado más violento del país. EFE/Archivo

Guanajuato (México), 11 de octubre (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron a 10 supuestos narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más peligrosos del mundo, en el municipio de Celaya, en Guanajuato, el estado más violento del país.

"Durante la detención de estas personas, se les aseguró una gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre", informó la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato.

La captura ocurrió en la comunidad de Rincón de Tamayo, donde elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron agredidos por personas armadas a bordo de dos camionetas.

Los policías repelieron el ataque y aprehendieron a 10 personas: tres originarias del vecino estado de Jalisco, tres del estado de Colima y el resto de Guanajuato.

También decomisaron siete armas largas, 583 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos de fabricación casera, nueve chalecos antibalas, cuatro cascos balísticos y las dos camionetas en las que circulaban.

Con estos arrestos, las autoridades estatales han detenido en los últimos dos años a 833 integrantes de la organización criminal, con especial presencia en el centro y occidente de México, pero la violencia no cesa.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, ha acrecentado su presencia en Guanajuato, territorio que disputa con el Cártel Santa Rosa para el trasiego de droga y robo de combustible.

Tan solo en los primeros ocho meses del 2020, en Guanajuato han sido asesinadas 3.032 personas, un aumento del 33 % frente al mismo periodo del año pasado.

Nueve de cada 10 de estos homicidios están vinculados con la guerra entre grupos del crimen organizado, principalmente el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima, reconocen autoridades locales.

Esto ocurre pese a que en agosto pasado el líder del Cártel Santa Rosa, José Antonio Yépez Ortiz, conocido como el Marro, fue detenido en un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, con lo que la violencia disminuyó en la entidad por unos días.

Sin embargo, a inicios de este mes el conflicto se intensificó entre los intentos del Cártel Jalisco de avanzar en el control de territorio, y la oposición de lo que queda del Cártel Santa Rosa junto con otras agrupaciones.

"Sí hay un avance del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero a un precio muy alto. Tienen el control pero no el control total, se siguen presentando eventos de alto impacto, es decir, las zonas que controlan no quedan pacificadas", explicó a Efe David Saucedo Torres, consultor en seguridad pública.

En este contexto, desde el 2018 Guanajuato se ha convertido en el estado más violento de México, que en 2019 mantuvo la tasa de homicidios en su nivel más alto en la historia reciente, con 29 crímenes por cada 100.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).