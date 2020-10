¿Cuál es el verdadero pasado entre Lester y Alessandro Livi?

08/10/2020 LESTER Y ALESSANDRO LIVI EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 11 (CHANCE)



Aunque algunas polémicas sucedan fuera de cámaras, menos mal que tenemos testigos de las discusiones que ocurren en discotecas y lugares donde no está el ojo que todo lo ve. En este caso, es Amor Romeira la que nos ha sacado de dudas y la que ha hablado abiertamente en su perfil de Instagram sobre la enemistad entre Lester y Alessandro Livi.



Ahora que los dos están concursando en La isla de las tentaciones y que ambos han asegurado no conocerse de nada, aunque Marta Peñate ha reconocido que su novio se lleva mal con el exconcursante de Gran Hermano, ha salido a la luz el motivo por el que los dos están enfrentados, o al menos lo estuvieron en el pasado.



Amor Romeira nos ha hecho un 'Romeira informativos' en potencia donde ha detallado con pelos y señales lo que ocurrió entre los dos. Tal y como ha contado la cantante, a Lester se le subió la fama de Marta a la cabeza cuando ésta concursaba en Gran Hermano anónimo e iba muy a menudo a una conocida discoteca de Madrid. Una noche, la Romeira se encontraba en dicha discoteca compartiendo reservado con Lester, aunque por separado ya que ambos estaban con su respectivos amigos.



El novio de Marta que iba con aires de grandeza no paraba de subir a chicas al reservado, sin importarle que estuviera compartiéndolo con otra gente y el problema vino cuando todas las mujeres pasaban de él porque querían conocer a Livi, que se encontraba con Amor.



En este contexto, Lester y sus amigos se enfrentaron con Alessandro Livi hasta el punto de querer agredirle físicamente, por lo que tuvo que intervenir la seguridad de la discoteca. Dicho esto, Los dos concursantes no han querido hablar públicamente de su pasado y reconocer que se conocen más de lo que han dado a entender a la audiencia del programa.