Coronavirus.- República Checa prepara nuevas restricciones ante el repunte del coronavirus

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La ministra de Finanzas checa, Alena Schillerova, ha anunciado que este lunes se pondrán en marcha nuevas restricciones para atajar el alza en los contagios de coronavirus, aunque sin frenar la economía.



Hasta ahora las autoridades habían prohibido eventos culturales y deportivos, algunos colegios y los bares y restaurantes cierran a las 20.00 horas, ha explicado Schillerova en la televisión pública. Las nuevas medidas son una "versión mejorada" del confinamiento que se impuso durante la primera ola del coronavirus, en primavera.



"Fundamentalmente vamos a tener que restringir las reuniones. No vamos a cerrar la economía. No vamos a cerrar la industria", ha subrayado Schillerova.



El ministro de Sanidad, Roman Prymula, ha asegurado en declaraciones a CNN Prima que "no va a ser nada dramático comparado con lo que está ahora en vigor". "No creo que se pueda llamar confinamiento", ha remachado.



Pese al éxito de las restricciones impuestas en marzo, unas de las más estrictas de Europa, el país tiene una de las tasas de contagio 'per capita' más altas del continente y el viernes informó de un récord de 8.618 contagios.



El boletín de este domingo incluye 4.636 nuevos casos y 34 decesos para sumar un total de 116.420 positivos y 982 muertes en total, cifras elevadas para un país de unos 10 millones de habitantes. Además hay 2.106 pacientes hospitalizados y 60.458 casos considerados activos.