Coronavirus.- Eslovaquia anuncia nuevas medidas contra la COVID-19 para hacer frente a su mayor aumento de casos

24/03/2020



MADRID, 12 (DPA/EP)



El Gobierno de Eslovaquia ha anunciado que a partir de esta semana se impondrán nuevas restricciones y medidas contra el coronavirus, después de que el país se encuentre por primera vez desde que estalló la crisis de la pandemia ante un brote importante en el número de nuevos casos.



A partir de este jueves el uso de mascarilla será obligatorio, los restaurantes sólo podrán servir a domicilio, y los gimnasios, piscinas y saunas permanecerán cerradas, mientras que las tiendas de alimentación y las farmacias deberán reservar franjas dentro de sus horarios para las personas de riesgo.



No estarán permitidos tampoco los eventos masivos, mientras que las citas deportivas no podrán contar con espectadores en los estadios. En ese sentido también, las autoridades estudian la posibilidad de prohibir las reuniones de más de seis personas y comenzar a impartir las clases a distancia en los centros de educación secundaria.



Hasta el momento, Eslovaquia había sido uno de los países del centro de Europa que mejor había sorteado la crisis del coronavirus, aunque el aumento significativo en las últimas semanas del número de casos ha obligado a las autoridades eslovacas a seguir el "ejemplo checo".



"Nos damos cuenta de que en esta situación es muy necesario limitar la movilidad y socialización de las personas en lugares donde no es necesario", ha explicado el ministro de Salud, Marek Krajcí, informa la agencia estatal TASR.



El ministro Krajcí ha señalado que si bien todavía no existe una saturación del sistema hospitalario, "se corres el riesgo de un colapso si el 35 por ciento de la población ignora las regulaciones.



Por su parte, el primer ministro Igor Matovic ha alertado de que el país hace frente a una nueva ola que es "50 veces más grande" que la anterior, por lo que ha pedido a sus compatriotas que sean "extremadamente responsables" en sus conductas las próximas semanas.



Desde el inicio de la pandemia, las autoridades del país han contabilizado 19.851 casos acumulados de coronavirus, de los cuales 5.631 corresponden a personas que han superado la enfermedad, y 61 fallecidos.