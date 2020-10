Con Dybala como baja de último momento, Argentina viajó a La Paz

En la imagen, el futbolista Paulo Dybala de la selección de Argentina. EFE/Hernán Cortez/Archivo

Buenos Aires, 11 oct (EFE).- Con Paulo Dybala como baja de último momento, la selección Argentina partió esta tarde hacia La Paz, donde el próximo martes enfrentará a Bolivia por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

El parte médico firmado por el Doctor Martínez explicó que Dybala, jugador de Juventus, no formó parte de la delegación al “no presentarse en condiciones para la practica deportiva y continuar recuperándose luego de su cuadro abdominal”, que ya le había impedido formar parte de los relevos en el debut del jueves pasado ante Ecuador.

El mismo parte médico indica que Marcos Acuña “continuó haciendo labores de campo junto a los kinesiólogos del plantel” y será evaluado este lunes para ver si estará en condiciones para poder disputar el encuentro ante Bolivia.

La delegación argentina partió pasadas las 15.30 hora local (18.30 GMT) hacia Santa Cruz de la Sierra, donde realizará una breve escala para continuar su viaje en un avión más pequeño a La Paz, a donde tiene previsto arribar a las 20.35 (00.35 GMT del lunes).

Previo a este viaje el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni realizó una última práctica en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en la localidad bonaerense de Ezeiza, donde se ensayó labores técnicas y ejercicios con balón, y luego movimientos tácticos en espacios reducidos haciendo especial hincapié en “la presión y tenencia”.

Si bien Scaloni no tiene definido el once inicial para el martes frente a Bolivia en el estadio Hernando Siles, el cuerpo técnico evalúa si el lateral derecho seguirá siendo Gonzalo Montiel o su lugar lo ocupará Juan Foyth.

En el mediocampo, en tanto, Eduardo Salvio podría ingresar por Marcos Acuña si el jugador de Sevilla no evoluciona de su sobrecarga muscular.

De esta manera, el equipo inicial para el duelo contra Bolivia sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña o Eduardo Salvio; Lucas Ocampos, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Este lunes habrá una práctica en el Complejo de Achumani, del club The Strongest, y se realizará una conferencia de prensa virtual de Scaloni en horario a confirmar.