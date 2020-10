Bolivia.- Bolivia cierra la campaña de las presidenciales sin un favorito claro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Este domingo ha sido el último día de campaña y el último día en el que se pueden publicar encuestas con vistas a las elecciones presidenciales del 18 de octubre en Bolivia sin que ninguno de los candidatos tenga la victoria asegurada en primera vuelta.



Las encuestas de las últimas semanas daban como candidato con más apoyo a Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero en el último estudio publicado por 'Página Siete' y elaborado por Mercados y Muestras sitúa al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, como primera opción.



En concreto Mesa conseguiría un 27,2 por ciento de votos, cinco puntos más que hace un mes, mientras que Arce lograría un 27,1 por ciento, dos puntos menos. Fernando Camacho obtendría el 14 por ciento, seis puntos más en un mes.



Arce y el MAS han puesto su esperanza en aprovechar la fragmentación de los rivales y alcanzar el 40 por ciento necesario en la primera vuelta para vencer en los comicios, ya que, en caso de llegar a la segunda vuelta el voto conservador se concentraría en contra de Arce.



Precisamente Arce ha visitado este domingo una feria en El Alto y ha reiterado su convicción de que se impondrá directamente en primera vuelta. "Todo apunta a que vamos a ganar en primera vuelta porque somos mayoría, somos del pueblo, somos así nosotros, sabemos la vida cotidiana, sabemos las necesidades del pueblo", ha apuntado Arce, según recoge la prensa boliviana.



Arce ha asegurado que estas selecciones serán un "reencuentro con el pueblo" y ha aprovechado para saludar a la mujer boliviana en su día. Además ha denunciado una "guerra sucia" en su contra para intentar evitar su victoria electoral. La única propuesta de la derecha es decir "no al MAS", ha reprochado Arce.



Mientras, Mesa ha reivindicado en una entrevista publicada este domingo su "convicción por la democracia, por el diálogo, por la reconciliación". "Puede parecer poco sexy, pero es una pasión por la que vale la pena luchar", ha argumentado.



"Somos los únicos que podemos evitar que vuelva el MAS", ha remachado repitiendo así el principal argumento de su campaña, junto con los de combatir las crisis económica, de salud y de corrupción.



Por detrás de Arce, Mesa y Camacho quedan Chi Hyung Chun (2,5 por ciento), Jorge Quiroga (1,6 por ciento), María de la Cruz Bayá (0,3 por ciento) y Feliciano Mamani (0,2 por ciento). Destaca un significativo 7,4 por ciento de abstención, voto en blanco y nulo.



La candidata por Acción Democrática Nacionalista (AND), Bayá se ha visto afectada por la decisión de la dirección de su partido, que ha anunciado su retirada de la carrera electoral. La propia Bayá ha explicado en declaraciones al diario 'Página Siete' que ella no ha renunciado, aunque si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone lo contrario, ella acatará la orden.