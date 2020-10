Bolivia.- Añez llama a votar al candidato con "mejor porcentaje" para evitar el retorno del partido de Morales

22/01/2020 La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CHRISTIAN LOMBARDI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha llamado a los electores bolivianos a votar el próximo 18 de octubre al candidato que tenga un "mejor porcentaje" en las encuestas frente al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del que forma parte Evo Morales.



Áñez ha pedido que se vote al candidato necesario "para que no vuelva ese tirano" (en alusión a Morelas) durante la inauguración de un centro de la empresa nacional de telecomunicaciones en la localidad de San Borja, según ha recogido el diario local 'La Razón' y ha asegurado que hará que se respete el resultado de los comicios.



De esta manera, la presidenta interina, que no se presenta a las elecciones para no fragmentar el voto contra el MAS, ha pedido de forma implícita el voto para el expresidente boliviano, Carlos Mesa, que figura segundo en todas las encuestas tras Luis Arce, el candidato del MAS para las elecciones presidenciales del próximo domingo.



La victoria de Arce parecen depender de beneficiarse de la fragmentación de los opositores y alcanzar el 40 % necesario en la primera vuelta para vencer en los comicios, ya que, en caso de llegar a la segunda, el candidato de Coalición Cívica, Carlos Mesa, parte como favorito en las encuestas.



Además, el Frente para la Victoria (FPV), uno de los partidos que se presentan a las elecciones, han presentado una denuncia contra el partido de Carlos Mesa ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por una presunta irregularidad en la suscripción de una alianza para participar en las elecciones.



Según la agencia estatal boliviana ABI, el FPV ha advertido al tribunal que en caso de que no se le responda en 72 horas acudirá a la justicia penal para demandar a los vocales, ya que afirman haber detectado una presunta falsificación en unas actas.



En una respuesta a ABI, el candidato a diputado de Coalición Cívica, Beto Astorga, ha acusado a sus rivales políticos de hacer "guerra sucia" y ha negado las acusaciones.