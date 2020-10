1-1. Honduras, con un hombre más, rescata un empate ante Nicaragua

En la imagen, el jugador Carlos Chavarría (c) de Nicaragua. EFE/Jorge Torres/Archivo

Tegucigalpa, 10 oct (EFE).- El defensa hondureño Jonathan Paz convirtió un gol de último momento y rescató este sábado un empate 1-1 para la selección de Honduras ante la de Nicaragua, en un partido amistoso en el que los "catrachos" desaprovecharon el hombre más que tuvieron casi todo el juego.

El encuentro estuvo muy reñido en la etapa inicial, en la que ninguna de las dos selecciones tuvo un dominio claro del encuentro, que se disputó en el Estadio Carlos Miranda, de Comayagua, región central de Honduras, sin público por la pandemia de COVID-19.

La primera opción de gol clara del partido la tuvo el nicaragüense Carlos Chavarría al minuto 5 que estrelló el balón en el transversal y remató Henry García, aunque logró atajar el esférico el portero hondureño Luis López.

Los 'catrachos', que no juegan desde el 17 de noviembre de 2019, se vieron lentos en defensa y la mitad de la cancha, sin cohesión y con escasas llegadas a la portería de los 'mucos', que tienen como timonel al técnico argentino Juan Vita.

La situación se complicó para la selección nicaragüense cuando René Huete fue expulsado tras una dura entrada a Rubilio Castillo y los hondureños comenzaron a apropiarse del dominio del encuentro.

No obstante, Nicaragua no dejó de ser peligrosa y en el minuto 39 Carlos Chavarría puso la pizarra 1-0, al conectar de cabeza un centro desde la derecha.

Con la ventaja de Nicaragua finalizó el primer tiempo en el Carlos Miranda, cuyo cancha hoy no tenía las mejores condiciones.

En el segundo tiempo, que se jugó bajo una intensa lluvia, el seleccionador de Honduras, el uruguayo Fabián Coito, ingresó al delantero Darixon Vuelto y al mediocampista Jorge Álvarez para tratar de romper el cerrojo nicaragüense.

Pero la selección hondureña seguía careciendo de un jugador que definiera por alto las veces que llevó peligró a la portería de Nicaragua, que viene de empatar en casa sin goles, el miércoles, contra Guatemala.

La delantera de Nicaragua continuaba buscando el segundo gol, pero Honduras reaccionó y Jonathan Paz apareció al minuto 91 con un remate tras un tiro de esquina que significó el 1-1 definitivo.

Ficha técnica:

1. Honduras: Luis López; Jonathan Paz, Marcelo Pereira, Marcelo Santos (m.75, Edwin Solani), Emilio Izaguirre; Caros Pineda (m.75, Kervin Arriaga), Héctor Castellanos (m.46, Darixon Vuelto), Kevin López (.65, Ilce Barahona), Jhow Benavídez; Edwin Rodríguez (m.46, Jorge Álvarez) y Rubilio Castillo (m.71, Juan Ramón Mejía).

Seleccionador: Fabián Coito.

1. Nicaragua: Dennis Espinoza, José Quijano, Manuel Rosas, René Huete, Richard Rodríguez, Cristiam Gutiérrez, Carlos Chavarría (m.46, Ricardo Mendieta), Dshon Forbes (m.20, Marvin Fletes), Renato Punyed (m.24, Kevin Oviedo), Brandon Dubón y Henry García.

Seleccionador: Juan Vita.

Goles: 0-1, m.39: Carlos Chavarría. 1-1, m.91: Jonathan Paz.

Arbitro: el hondureño Óscar Moncada. Expulsó a René Huete (m.17) y amonestó a Carlos Pineda, de Honduras, y al técnico Juan Vita, de Nicaragua.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua.