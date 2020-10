"Tories" del norte de Inglaterra se alían para presionar a Johnson

EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 10 oct (EFE).- Unos 35 diputados conservadores del norte de Inglaterra han formado un grupo de presión para asegurarse de que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, cumple su promesa de regenerar esa zona del Reino Unido, con la que ganó las elecciones del pasado 12 de diciembre.

El promotor de la iniciativa, el parlamentario Jake Berry, ha declarado a la BBC que el llamado provisionalmente Northern Research Group es "una especie de sindicato", donde los diputados con escaños norteños podrán usar su "fuerza colectiva" para conseguir "buenas propuestas" del Gobierno "tory".

"No se trata de ponérselo difícil" al Ejecutivo, dijo Berry, que aseguró que lo que pretenden es que Johnson materialice su promesa de redistribuir poder y riqueza hacia el norte, la parte del Reino Unido más perjudicada por la desindustrialización de finales del siglo XX, con altos índices de pobreza y desempleo.

Con su discurso populista pro Brexit, el líder "tory" ganó los comicios de 2019 con una mayoría absoluta de 80 diputados, de 650 que tiene la Cámara de los Comunes, gracias al voto inédito de británicos en zonas del norte tradicionalmente laboristas, el llamado "muro rojo" que los conservadores no solían traspasar.

En total, el Partido Conservador de Johnson tiene 364 escaños en los Comunes, frente a 201 los laboristas y 47 el Partido Nacionalista Escocés (SNP), gobernante en Escocia.

Berry señaló que "sin el norte, no se forma Gobierno", en alusión a la importancia de conservar estos votos para mantenerse en el poder.

Precisamente, Johnson se enfrenta actualmente a las críticas de numerosos dirigentes municipales de condados norteños, con ciudades como Manchester y Liverpool, por su gestión de la pandemia, pues le acusan de imponer severas restricciones sin consultarles.