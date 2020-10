Tenis.-Tenis/Roland Garros.- (Previa) Nadal y Djokovic, final para la historia en Roland Garros

El español, 12 veces campeón en París, y el serbio persiguen el récord de Federer en el 'Grand Slam'



El tenista español Rafa Nadal repite este domingo (15:00/Eurosport) en una final de Roland Garros en busca de su 13º título en París con el serbio Novak Djokovic enfrente, los dos aspirantes al trono de Roger Federer en el 'Grand Slam' (20).



El futuro siempre podrá deparar gestas y leyendas del deporte, pero sin duda tendrá que pasar muchísimo tiempo para que en tenis haya un jugador que deje atrás al 'Big Three', tres jugadores que han acaparado dos décadas de éxitos en su rivalidad.



La carrera por ser reconocido como el mejor de la historia es abrumadora pero real y en la final de este domingo en la Philippe-Chatrier puede estar en juego gran parte de ese futuro. Nadal se deshizo en semifinales de Diego Schwartzman, con la lección aprendida de su derrota en Roma, y más sudó 'Nole', que necesitó de cinco sets ante Stefanos Tsitsipas.



De una manera o de otra, el Abierto francés logró su final soñada, con unos números que asustan entre los dos mejores tenistas del mundo. Para Nadal no hay calificativos: 99 victorias y 2 derrotas en el torneo para 12 títulos, y eso que el de Manacor no las tenía todas consigo este año marcado por el coronavirus.



Tras los seis meses de parón, el balear cayó en Roma en cuartos como único ensayo antes de París. Además, el clima otoñal por el cambio en el calendario y las bolas nuevas, más lentas y pesadas, abrieron nuevos interrogantes. El desafío sin embargo siguió siendo derrotar a Nadal en la que es su casa, como rey de la tierra capaz de llegar a una nueva final 15 años después de la primera.



Además de defender sus dominios, Nadal puede igualar por primera vez a Federer, en el récord de 20 'grandes' del suizo desde que ganara Australia en 2018. Para el de Basilea, con 40 años ya el próximo año, la marca parece muy difícil de mejorar. Es el techo al que miran. Nadal lo tiene a tiro pero Djokovic, con 17, aspira a recortar con ambos en un ritmo mejor aún que el del español.



Al serbio no le incomoda hablar del tema y no esconde su plan para ser considerado el mejor de la historia. Su objetivo del récord de semanas en el número uno, también de Federer (310), o de títulos de 'Grand Slam' es de dominio público y su progresión y hambre de 'Chacal' le mantienen en disposición de conseguirlo.



En medio de los estragos de la pandemia, en Nueva York, Djokovic desperdició un US Open sin sus rivales. El serbio lo hizo además de manera sonada, descalificado en octavos de final por dar un pelotazo a una juez de línea. Sin embargo, 'Nole' pasó página, ganó en Roma y ahora marcha 37-1 en 2020 de cara a su cita con Nadal, a quien domina últimamente con 14 victorias en los últimos 18 duelos.



La mayor rivalidad del tenis vivirá su capítulo 56º y, aunque no dejen de encontrarse, la trascendencia de sus duelos aumenta por la opción cada vez más cerca de que sea la última gran entrega de la saga. Desde 2015 no se ven en Rolando Garros, cuando 'Nole' fue el segundo y último jugador capaz de ganar al español en 101 partidos, aunque sería el año siguiente el de su única Copa de los Mosqueteros.