Tenis.-Tenis/Roland Garros.- La joven polaca Iga Swiatek hace historia en Roland Garros

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La tenista polaca Iga Swiatek, de 19 años, ha conquistado este sábado el título individual femenino de Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, después de doblegar con autoridad a la estadounidense Sofia Kenin por 6-4 y 6-1 en una final que se resolvió en una hora y 24 minutos de juego.



Swiatek bailó en la arcilla de la Philippe Chatrier con un triunfo que le abre las puertas de la historia. En primer lugar se convirtió en la primera deportista de Polonia (hombre o mujer) en ganar un 'grande' y en segundo lugar lo hizo sin ceder un set, algo que no ocurría en la capital parisina desde el año 2007 cuando lo logró Justine Henin.



La jugadora nacida en Varsovia arrancó como un tiro, rompiendo el saque a su rival a las primeras de cambio y confirmando el juego sólido y agresivo que le había llevado hasta el partido definitivo. Kenin, por su parte, trató de defenderse sin la confianza ni la finura de su oponente. La campeona del Open de Australia intentó reaccionar al final del primer asalto, pero cabreó a la polaca y no sacó tajada.



Swiatek no fue capaz de replicar con su servicio en el noveno juego, pero firmó un maravilloso contrabreak para apuntarse la primera manga. Hasta ahí llegó la resistencia de la americana, que fue a menos en el asalto final. Y eso que Kenin comenzó por la puerta grande, enviando un mensaje de querer batalla pese a la dificultad de la empresa.



Sin embargo, la fatiga y el imponente juego de la polaca hicieron que el partido se terminase en media hora. Swiatek consiguió seis juegos consecutivos y abrochó un título histórico que le catapultará en el ránking de la WTA hasta el puesto 17, subirá de golpe casi 40 posiciones.



Se trata de una promesa que ha dejado de serlo en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis. Swiatek releva a la australiana Ashleigh Barty como última ganadora, la séptima en siete años, demostrando la igualdad del circuito femenino. Sólo la rusa Maria Sharapova y la estadounidense Serena Williams fueron capaces de repetir entorchado en la última década.