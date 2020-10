Tenis.-Tenis/Roland Garros.- Ivanisevic, entrenador de Djokovic, sobre Roland Garros: "Nadal no tiene posibilidades"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El entrenador del tenista serbio Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, ha asegurado que el español Rafa Nadal "no" tiene "posibilidades" de ganar a su pupilo este domingo en la final de Roland Garros, tercer 'Grand Slam' de la temporada, a pesar de que el balear ha levantado doce veces el trofeo en el 'grande' parisino, ya que al balcánico "se le ha metido en la cabeza" lograr el título.



"En mi opinión, Nadal no tiene ninguna posibilidad en estas condiciones. A Novak ya se le ha metido en la cabeza y es el favorito. Puede que me la esté jugando, pero creo que Novak es claramente el favorito número uno para Roland Garros", indicó el croata en una entrevista al canal de deportes Sport Klub.



En este sentido, Ivanisevic, ganador de Wilbledon en 2001, aseguró que "el cuerpo y la cabeza" del deportista balcánico están "en perfectas condiciones. "Prepara todo al detalle, desde las tácticas hasta el entrenamiento o la nutrición. Su objetivo es progresar cada día y es muy interesante trabajar con él, siempre quiere mejorar, nunca había visto esta mentalidad en mi vida", señaló.



Nadal, doce veces ganador en París (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019), y Djokovic, que lo conquistó en 2016, se enfrentan este domingo a partir de las 15.00 horas en la pista central Philippe-Chatrier, que contará con aforo limitado por la pandemia de coronavirus.