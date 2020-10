Tayikistán.- El presidente Rajmon, favorito para las presidenciales del domingo con la oposición de nuevo anulada

08/07/2015 El presidente de Tayikistán, Emomali Rajmon POLITICA ASIA TAYIKISTÁN 2015 HOST PHOTO AGENCY / RIA NOVOSTI / HANDOUT



El presidente de Tayikistán, Emomali Rajmon, concurre como favorito a las elecciones presidenciales previstas para este domingo, en las que ni siquiera se cuestiona quién será el vencedor, con la oposición perseguida o encarcelada y unos rivales, cuatro, que apenas tienen el rango de figurantes.



Quienes se han atrevido a criticar a Rajmon están en prisión o han tenido que huir del país, como el líder del Partido del Renacimiento Islámico, una formación ilegalizada, Muhidin Kabiri. "No se puede esperar nada de las elecciones presidenciales de Tayikistán más que Emomali Rajmon sea de nuevo presidente", ha afirmado Kabiri en declaraciones al portal Eurasianet.



En realidad Rajmon tiene el título de Fundador de la Paz y la Unidad Nacional y Líder de la Nación con visos de título vitalicio y el culto a la personalidad en la propaganda estatal hace impensable una oposición real.



En las cuatro anteriores elecciones presidenciales Rajmon se ha impuesto con claridad y la menor cifra oficial de apoyo fue en 1994, cuando logró un 60 por ciento de votos en medio de una guerra civil. Ahora el resultado seguramente estará más cerca del 84 por ciento que logró en 2013 para certificar otros siete años en el poder.



Mientras, la realidad de la crisis económica que vive el país sí parece haber influido en el proceso electoral. Los comicios habitualmente se celebran en noviembre, pero en esta ocasión se han adelantado. "El motivo es consolidar el trono antes de que la economía se desplome del todo. Tras las elecciones pueden empezar a hablar de problemas", ha explicado el economista Abdumannon Sheraliyev al portal Eurasianet.



La economía se basa en la agricultura de subsistencia sin apenas excedentes, la industria es casi inexistente y cientos de miles de tayikos han emigrado a Rusia para trabajar en puestos de baja cualificación, pero la pandemia ha afectado drásticamente a las remesas enviadas desde Rusia y la inseguridad alimentaria amenaza ya a la población.



Según datos del propio Gobierno de 2017, un 18 por ciento de los menores de cinco años sufren de malnutrición con consecuencias para su crecimiento y menos del 10 por ciento de los niños de entre 6 y 23 meses cumplen con los criterios aceptables de dieta. Estas cifras empeorarán con la pandemia si no se incrementa el apoyo de los donantes.



Sin embargo, estos problemas no se incluyen en la campaña electoral y quienes sí criticaban al Gobierno, como Faromuz Irgashev, un abogado originario de la Región Autónoma de Gorno-Badajshán, han sido finalmente excluidos de la carrera electoral por las autoridades.



El programa electoral de Rajmon ofrece la construcción de presas hidroeléctricas, reconstruir autopistas e instalar una red de fibra óptica para que la población tenga acceso a Internet.