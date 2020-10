Santos se compromete a saldar sus deudas con Huachipato y Atlético Nacional

La dsobre la base de un informe de un comité que señala irregularidades en el balance financiero de la entidad correspondiente al año 2019. EFE/Guilherme Dionizio/Archivo

Sao Paulo, 9 oct (EFE).- El presidente en ejercicio del Santos, Orlando Rollo, anunció este viernes que a partir de la próxima semana se pondrá en contacto con el Huachipato chileno y el Atlético Nacional colombiano para renegociar las deudas millonarias que tiene con ambos.

"A partir de la semana que viene nuestro foco será el Huachipato y el Atlético Nacional", señaló el dirigente en una rueda de prensa en la que insistió en que el Santos está "al borde del precipicio" debido a sus graves problemas económicos.

El club brasileño aún tiene pendiente el pago de los fichajes del extremo venezolano Yeferson Soteldo y del defensa central colombiano Felipe Aguilar al equipo chileno y colombiano, respectivamente, y se enfrentará a duras sanciones, si no consigue saldar esas deudas.

El valor original del traspaso de Soteldo, en el Santos desde principios de 2019, alcanzó "los tres millones de dólares", según el dirigente, y hasta la fecha el club no ha realizado ningún pago por él.

"Santos nunca pagó por ese jugador, no dio un real (moneda brasileña) por ese jugador al Huachipato, que está bien intransigente", por lo que "vamos a tener que trabajar duro para resolver esa cuestión", indicó Rollo.

En el caso de Aguilar, cuyo traspasó se cifró en "dos millones de dólares", la entidad albinegra informó que aún no abonó "las dos últimas parcelas de 387.000 dólares".

No obstante, Rollo subrayó que confía en el diálogo para resolver esos compromisos, como han hecho con el Hamburgo alemán, con el que han conseguido renegociar una deuda de 4,5 millones de euros por el fichaje del zaguero Cléber Reis, en 2017.

"Cerramos ese acuerdo con el Hamburgo con mucho trabajo, mucho foco, mucha responsabilidad y conseguimos levantar ese castigo de la FIFA", que le impidió inscribir nuevos jugadores, expresó Rollo.

No obstante, el próximo día 13 el Santos recibirá dos nuevas sanciones de la FIFA por esas deudas pendientes con Huachipato y Atlético Nacional que esperan solucionar también de forma satisfactoria.

"Tenemos que tener responsabilidad y coherencia. El momento ahora es de austeridad", manifestó.

En este contexto, el dirigente, que desde finales de septiembre sustituye al cesado presidente José Carlos Peres, descartó la contratación del exmadridista Robinho, una de las perlas surgidas en el Santos, y sobre el que se había rumoreado con su regreso a Vila Belmiro.

"Si traigo a Robinho, cómo voy a explicar a los directivos de Huachipato y Atlético Nacional que no tenemos dinero para pagar las deudas, pero sí para traer a un gran ídolo", afirmó.

"Es el momento de ser serios, no podemos hacer locuras, el momento es desesperante. Santos no tiene condición hoy de contratar a nadie", agregó.

No obstante, reconoció que la plantilla necesita "refuerzos", pero no hay condiciones de pagarlos.

"Espero que la afición entienda esa situación, estamos muy cerca del abismo", reiteró.

Santos vive una grave crisis institucional que desembocó a finales de septiembre en la destitución del entonces presidente del club, José Carlos Peres.

La dsobre la base de un informe de un comité que señala irregularidades en el balance financiero de la entidad correspondiente al año 2019.

ecisión la tomó el Consejo Deliberativo del Santos Ese órgano convocará en las próximas semanas una asamblea de socios para votar sobre la destitución definitiva de Peres, quien hasta entonces se mantendrá suspendido del cargo.