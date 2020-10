Roberts, lidera y Bezzecchi "tira" de Marini

-El piloto norteamericano de Moto2 Joe Roberts durante unos entrentamientos. EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 10 oct (EFE).- El estadounidense Joe Roberts (Kalex) lideró la tercera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Francia de Moto2 en el circuito de Le Mans, en la que el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), segundo, no tuvo ningún problema en "tirar" de su propio compañero de equipo Luca Marini, quien ayer sufrió una fuerte caída, para que pudiese entrar en la segunda clasificación.

Bezzecchi consiguió todos los objetivos marcados antes de sufrir una caída en la curva trece, pues se clasificó segundo y logró que Marini, tras su rebufo, fuese noveno.

El estadounidense Joe Roberts (Kalex) salió inspirado en la tercera tanda libre, protagonizando desde el principio una serie de vueltas rápidas que le encaramaron hasta la primera plaza, por delante del australiano Remy Gardner (Kalex) y del italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

El líder del mundial, el italiano Luca Marini (Kalex), que ayer sufrió una fuerte caída en la que incluso se temió una posible fractura de maléolo que luego no se confirmó, se "probó" sin asumir excesivos riesgos al principio, como consecuencia de las lógicas molestias que tuvo que soportar para aprovechar al final de la sesión el trabajo de su compañero de equipo y así lograr el pase a la segunda clasificación.

Los españoles Xavier Vierge (Kalex), por dos veces, Arón Canet (Speed Up) y Jorge Martín (Kalex), fueron de los primeros protagonistas "negativos" de la sesión, al sufrir sendas caídas que les obligaron a regresar andando a su taller y perdiendo un tiempo precioso para recuperar sus motos, seriamente dañadas en el percance, aunque todos ellos pudieron regresar a la pista más tarde.

Y no fueron los únicos, pues algunos de los pilotos referentes de la categoría, como el italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Kalex) se cayó cuando forzaba el ritmo para intentar estar en la segunda clasificación directa -objetivo que no logró al ser vigésimo séptimo-, lo mismo que el alemán Marcel Schrotter (Kalex), o el español Héctor Garzó (Kalex), aunque en su caso con un puesto prácticamente garantizado al ocupar la octava plaza.

Al final, con Roberts, Bezzecchi y Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero, consiguieron el pase a la segunda clasificación su compañero de equipo, el británico Sam Lowes, además de Remy Gardner, Jake Dixon o Luca Marini, y los españoles Jorge Navarro (Speed Up), Marcos Ramírez (Kalex), Héctor Garzó (Kalex), Jorge Martín (Kalex) y Xavier Vierge, quedándose fuera Arón Canet (Speed Up), decimoséptimo, Edgar Pons (Kalex), vigésimo octavo.