Perú.- La Fiscalía peruana investigará a Vizcarra por el 'Caso Swing' cuando deje el cargo en julio de 2021

05/07/2020 El presidente de Perú, Martín Vizcarra POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA PERÚ



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía de Perú ha informado este viernes que ha decidido abrir una investigación preliminar contra el presidente peruano, Martín Vizcarra, cuando deje el cargo, el 28 de julio de 2021, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el 'Caso Swing', ya que no puede ser acusado durante su mandato.



"Luego de calificar el informe remitido por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se ha optado por declarar que, efectivamente, existe mérito para investigar preliminarmente al presidente de la República", ha informado la Fiscalía a través de un comunicado este viernes.



Sin embargo, "en atención al mandato constitucional en cuanto al presidente de la República, el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta el 28 de julio de 2021, cuando deje el cargo", de detalla en el informe.



Este retraso en la investigación se debe a que, según el Artículo 117 de la Constitución peruana, un presidente solo puede ser acusado durante su período "por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral", situaciones que no aplican en este caso.



En el comunicado, la Fiscalía también ha informado que investigará a la exministra de Cultura Patricia Balbuena.



La Justicia investiga una presunta trama corrupta en la contratación del cantante Richard Cisneros para impartir cursos motivacionales por un montante de 155.000 soles (más de 35.000 euros) debido a su supuesta amistad con Vizcarra.



Según la Fiscalía Anticorrupción del país, a la que se refiere la Fiscalía en este comunicado, se han encontrado indicios de delito contra el presidente, ya que Cisneros habría utilizado su "amistad o cercanía" para acceder a contratos "innecesarios" a juicio de la fiscal encargada del caso.



El pasado viernes, diez personas fueron detenidas, algunas de ellas cercanas al presidente Vizcarra, por esta trama de investigación, como la ex secretaria general del palacio de Gobierno, Mirian Morales Córdova, el exasesor del presidente, Óscar Vásquez, y la exsecretaria del Despacho Presidencial, Karem Roca, según recogió el diario peruano 'El Comercio'.



El mandatario aseguró tras las detenciones que aunque respeta "la independencia de las instituciones que administran justicia en el país", discrepa "en el uso de la detención preliminar, como ya se ha visto en diversos casos judiciales".



Hace tres semanas Vizcarra superó una moción de censura interpuesta contra él en el Congreso peruano por su presunta implicación en este caso.