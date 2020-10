Panamá contabiliza 118.841 casos de la COVID-19 y 2.474 muertes

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su reporte diario que los hospitalizados totalizan 802, de ellos 688 en sala general y 114 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Panamá, 9 oct (EFE).- Panamá sumó este viernes 787 nuevos casos de la COVID-19 y 11 defunciones, para llegar a 118.841 contagios confirmados y 2.474 muertes por la enfermedad en 216 días de pandemia.

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en su reporte diario que los hospitalizados totalizan 802, de ellos 688 en sala general y 114 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Aisladas en su domicilio con síntomas leves permanecen 20.208 personas, y otras 395 han sido trasladadas a hoteles que funcionan como hospitales.

Desde el 9 de marzo pasado que se dio el primer contagio, en Panamá se han aplicado 533.146 pruebas de detección de casos de la COVID-19, de las que el 23,1 % han resultado positivas.

Los test por cada millón de habitantes ascienden a 124.610, con 6.728 aplicados en las últimas 24 horas, que arrojan una positividad del 11,7 %.

Los fallecimientos según el rango de edad se concentran entre las personas de 60 a 70 años (1.192) y mayores de 80 (619).

Las zonas del país con más incidencia de contagios registrados son las provincias de Panamá, donde está la capital, y la aledaña de Panamá Oeste, con 58.581 y 20.460, respectivamente.

Panamá, en plena reapertura económica, promulgó el jueves los decretos que establecen nuevas medidas de reactivación económica a nivel nacional y de movimiento de personas a partir del próximo lunes.

El lunes se reactivarán los hoteles, moteles, hoteles rurales, sitios de hospedajes y servicios complementarios, así como las piscinas a un 25 % de su capacidad.

Abrirán igualmente las actividades turísticas, transporte no esencial (recreativos y turismo), industrias Creativas y culturales, academias de música, arte y danza, cines, teatros, museos, galerías y sitios turísticos de estructuras cerradas, al 50 % de su capacidad, y la aviación internacional.

Estas actividades operarán todos los días, con excepción de los horarios de toque de queda y en los lugares donde el Ministerio de Salud estableció cuarentena total.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y centro de conexiones regional, anunció este viernes a los viajeros, nacionales, residentes y extranjeros que ingresen al país desde el lunes y que no cuenten con un certificado de prueba de hisopado/PCR o antígeno negativo, que el costo por realizarse la prueba en la terminal aérea será de 50 dólares.

Los viajeros deberán certificar que cuentan con las pruebas con un máximo de 48 horas, sin tener que cumplir aislamiento obligatorio, y de no tenerla tendrán que realizarse una prueba de Hisopado rápida, previo al registro de migración del Aeropuerto, la cual será pagada por el viajero, según la información oficial.