"No era un partido fácil", dice Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, se mostró contento este sábado tras ganar 1-0 a Suiza en la Liga de Naciones asegurando que "no era un partido fácil".

"No era un partido fácil, no fue un partido en el que hayamos estado especialmente fluidos, en general ninguno, pero es que ha sido un rival fuerte físicamente, no ha parado de presionarnos", dijo Luis Enrique tras el partido en rueda de prensa.

"Nosotros les hemos presionado a ellos, no ha sido muy vistoso porque ese tipo de juego genera fallos, nosotros hemos aprovechado una presión alta para hacer el gol y luego hemos tenido alguna ocasión más para cerrar el partido, sin fortuna", añadió.

"Pero, gran esfuerzo, gran sacrificio y muy contento por la victoria", aseguró Luis Enrique que puso el acento en los minutos finales del encuentro.

"Un detalle futbolístico importante es que los últimos minutos del partido podríamos haber tenido la tendencia a encerrarnos atrás y el equipo supo mantener adelantadas las líneas, presionar y gracias a esa presión no sufrimos", aseguró el seleccionador español.

"Creo que nosotros lo interpretamos muy bien", insistió, afirmando que podría servir de ejemplo de como jugar momentos finales en partidos de la próxima Eurocopa.

El técnico también se quejó del viento en el encuentro, que fue "desagradable, porque convierte cualquier balón aéreo en una jugada difícil de predecir".

