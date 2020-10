Nicaragua asciende a custodios, ante el rechazo de las familias de los "reos políticos"

En la imagen, agentes del sistema penitenciario de la cárcel conocida como “La Modelo”. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Nicaragua ascendió y condecoró este sábado a custodios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), ante el rechazo de familiares de “presos políticos”, que han denunciado malos tratos, torturas y humillaciones contra los reos.

En una ceremonia realizada en la cárcel conocida como “La Modelo”, en la ciudad de Tipitapa, al este de Managua, al menos cuatro jefes del SPN fueron condecorados con la Medalla al Mérito, y una cantidad no divulgada por el Gobierno fueron ascendidos.

“Siempre que se le hace un ascenso a un compañero o una compañera que se lo merece, porque se lo ha ganado, por su trabajo, su actitud, la calidad con la que trabaja y atiende al servicio de la población, y por el estudio”, dijo la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, durante la ceremonia.

Los ascensos y condecoraciones fueron rechazados por la Organización de Víctimas de Abril (OVA), compuesta por familiares de “presos políticos”, que de forma constante denuncian supuestas violaciones de los derechos humanos de los reos.

“Los premios a los custodios es porque (el Ejecutivo) ya no tiene fuerza con ellos, ya no logran convencer a los reos comunes para que golpeen a los muchachos (“presos políticos”), más bien hay solidaridad, entonces están tratando de elevar la moral para mantener los niveles de represión, saben que de otra forma es insostenible”, dijo a Efe la directiva de OVA, Grethel Gómez.

Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, compuesto por organizaciones dedicadas a registrar arrestos de disidentes, actualmente en Nicaragua hay 114 opositores encarcelados, de los cuales 104 fueron detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018.

Unos 53 “presos políticos” cumplieron este sábado 11 días de estar en huelga de hambre, al menos cinco de ellos se cosieron los labios, con el objetivo de llamar la atención del presidente Daniel Ortega, para que ordene su liberación, también para pedir a los movimientos opositores, para que aboguen por ellos.

Algunos de los huelguistas, así como reos comunes que mostraron afinidad con la protesta, fueron enviados a cárceles de castigo, según ha denunciado OVA.

Un familiar de uno de los presos en huelga de hambre informó a Efe que estos ya han mostrado signos de debilidad física, que agradecieron al Parlamento Europeo por presionar al Gobierno de Nicaragua que retorne a la democracia, y criticaron al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) “porque se preocupa más por las posibles sanciones a los Ortega Murillo que por su libertad”.

De la misma manera se quejaron por la aparente ausencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para conocer de su estado de salud.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó 328 muertos en 2018. Varias ONG locales cuentan hasta 684 en dos años y medio. Ortega reconoce 200 víctimas y ha afirmado que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.