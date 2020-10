Miles de autos recorren Miami en una caravana contra el comunismo y a favor de Trump

Miles de partidarios de Trump asisten a una caravana masiva llamada 'Caravana anticomunista' en Miami, Florida, EE. UU., 10 de octubre de 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 10 oct (EFE).- Una caravana de miles de vehículos con banderas estadounidenses y cubanas y carteles a favor del presidente Donald Trump recorrió este sábado Miami para advertir del riesgo de que las ideas comunistas y socialistas se implanten en el poder de Estados Unidos y pedir la libertad para Cuba, Venezuela y Nicaragua.

"Miami es el bastión del anticomunismo en el hemisferio ", dijo varias veces el expreso político cubano Luis Zuñiga al dirigirse a los participantes en la caravana antes de partir desde el estacionamiento de un casino de la ciudad.

Según los organizadores, unas 20.000 personas participaron en la manifestación que se desarrolló en forma de caravana para evitar contagios de la COVID-19.

Al menos un millar de vehículos estaban en el estacionamiento del casino antes del inicio de la caravana y otros muchos se sumaron en distintos puntos del recorrido, según pudo constatar EFE.

Figuras del exilio cubano y de organizaciones opositoras de la isla, de Venezuela y Nicaragua, veteranos de la fallida invasión de Bahía de Cochinos (Cuba), empresarios, familias y ciudadanos "honkoneses y taiwaneses", casi en su totalidad con mascarillas, se hicieron presentes en el Magic Casino para participar la Caravana Anticomunista-Antisocialista por la Libertad y la Democracia.

"Creo que esto es lo más importante que podemos hacer en este momento para el futuro de la gran nación americana", dijo a Efe Sylvia Iriondo, presidenta de la organización del exilio cubano Madres y mujeres contra la represión (MAR por Cuba).

Para Iriondo, en las elecciones de 2020 están en juego "la libertad, la democracia y los valores que han hecho esta nación grande", algo con lo que concordó Luis Infante, del Presidio Político Histórico Cubano-Casa del Preso.

El ex preso político Guillermo "Coco" Fariñas, premio Andrei Sajarov, a quien la pandemia sorprendió fuera de Cuba, fue otro de los participantes en la caravana.

En unas declaraciones a la prensa dijo que las próximas elecciones presidenciales "van a ser muy conflictivas y a la vez decisorias para el futuro del mundo".

"NO SE PUEDE PERMITIR EL COMUNISMO NI EN CUBA NI EN EEUU"

"No se puede permitir el comunismo en ninguna parte, no solo en Cuba tampoco en Estados Unidos", dijo Fariñas, quien consideró "terrible" la posibilidad de una "penetración de la izquierda en el Gobierno de Estados Unidos".

El exiliado nicaragüense Eduardo Guayo se dirigió a la multitud concentrada en el estacionamiento del Magic Casino cantando una canción de su autoría dedicada al cubano Armando Sosa Fortuny, que murió en 2019 por problemas de salud estando encarcelado y pasó los últimos 43 años de su vida preso.

Reynold Rodríguez, otra conocida figura del exilio cubano que portaba un cartel con la leyenda "la madre de todas las caravanas", subrayó que esto fue "un sueño que nos unió a todos" en referencia a que todas las organizaciones de exiliados se sumaron a esta iniciativa.

Entre los oradores hubo muchas referencias a que el 10 de octubre tiene un significado especial, pues en ese día de 1868 el líder independentista cubano Carlos Manuel de Céspedes se levantó en armas contra el gobierno español y comenzó la lucha por la independencia de Cuba.

Aunque en la tribuna de la concentración abundaban las personas de edad, también había gente más joven como el actor, conductor de televisión, comediante y escritor cubano-estadounidense Alex Otaola, con gran influencia en las redes sociales.

"Es muy importante unirse entre todos los latinos en EE.UU. para demostrar que el socialismo y el comunismo no son el camino ni para las naciones que lo sufren ni para ésta", dijo Otaola a Efe.

Según las encuerstas de intención de voto para las elecciones del 3 de noviembre. el demócrata Biden lleva la delantera a Trump a nivel nacional, pero la diferencia entre ambos se acorta en Florida, un estado siempre decisivo en las presidenciales.

Trump ha centrado su campaña para la reelección en decir que Biden es un títere de la izquierda radical que quiere convertir a EE.UU. en "Venezuela", mientras Biden, que ha negado ser socialista, se centra en la salud.