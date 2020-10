México entrega a Guatemala a exguerrillero acusado de asesinato en 2019

El excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, Julio César Macías, desciende hoy de un avión custodiado por autoridades guatemaltecas después de ser capturado por la Interpol, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Guatemala, 10 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala recibieron este sábado de la Interpol de México al exguerrillero Julio César Macías López, alias César Montes, arrestado en el estado de Guerrero bajo acusaciones de asesinato en 2019, entre otros cargos.

El Gobierno guatemalteco detalló a periodistas que Macías López, de 77 años, fue detenido en México en un "trabajo coordinado entre agentes" de la Policía Internacional (Interpol) de ambos países.

Montes fue entregado a Guatemala al filo del mediodía en la frontera mexicana El Carmen colindante con el departamento de San Marcos, 250 kilómetros al oeste de la capital del país.

"Fue un trabajo articulado con el país vecino. Esta persona se capturó en el estado de Guerrero (México) y se hizo el procedimiento para poder hacer la expulsión", indicó a periodistas el viceministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, en el aeropuerto La Aurora en Ciudad de Guatemala, donde se esperaba a Macías vía aérea para ser trasladado ante un juez.

ACUSADO DE VARIOS DELITOS

Reyes explicó que Macías tiene órdenes de captura por "diferentes delitos", entre ellos "asesinato, asociación ilícita y usurpación agravada", por lo que se había solicitado su captura internacional.

El viceministro de Interior agregó que el exguerrillero no opuso "resistencia" ni hubo "situación fuera de lugar" al momento de su captura en el estado mexicano de Guerrero, ubicado a 300 kilómetros del Distrito Federal y a unos 1.100 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades no divulgaron más detalles sobre la fecha y las circunstancias de la detención en México.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) guatemalteco explicó en rueda de prensa que Macías está vinculado a la muerte de tres soldados del Ejército de Guatemala el 3 de septiembre 2019, durante un patrullaje en el departamento de Izabal (noreste).

De acuerdo a las autoridades, los soldados fueron capturados por personas bajo el mando de Macías y fueron asesinados por su orden.

El nombre de Macías resurgió a mediados de agosto de este año cuando fue vinculado con un desalojo extrajudicial al norte de Guatemala, pero en declaraciones a la Agencia EFE desde la clandestinidad el 26 de agosto desmintió las acusaciones en su contra.

Macías fue uno de los fundadores en la década de 1960 del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y uno de los dirigentes de la antigua guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG, ahora partido político), de la que llegó a ser comandante.

Montes aseguró a EFE en la entrevista del 26 de agosto que era objeto de una campaña de odio que inició en febrero de 2019 y que se agudizó en septiembre pasado y las últimas semanas por el Gobierno, organizaciones campesinas de izquierda y "terratenientes reaccionarios y feudales".

La razón se debía, según Montes, principalmente por la fundación que dirige, denominada Turcios Lima, en la que aseguraba haber aglutinado a más de 11.000 miembros campesinos, entrenados y uniformados.

El conflicto armado interno en el país entre la Guerrilla insurgente y el Estado se extendió durante 36 años (1960-1996) y dejó más de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos, la mayoría de ellos masacrados a manos del Ejército de Guatemala, según diversos informes de organismos internacionales.