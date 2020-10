La comisaria europea de Innovación, Mariya Gabriel, da positivo por COVID-19

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel,EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

Bruselas, 10 oct (EFE).- La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, anunció este sábado que ha dado positivo por coronavirus en el segundo test que se le ha realizado tras estar en contacto con alguien infectado, por lo que seguirá guardando cuarentena.

"Tras un primer test negativo por Covid-19 el lunes, el segundo es positivo. He estado en autoaisalmiento desde el lunes y seguiré quedándome en casa, siguiendo la regulación establecida", dijo Gabriel en la red social Twitter.

El lunes pasado había informado de que se ponía en cuarentena después de que un miembro de su equipo hubiese dado positivo por coronavirus y entonces indicó que se sentía bien y no tenía síntomas de la enfermedad.

La exeurodiputada búlgara se sumó así a la larga lista de comisarios y dirigentes comunitarios que han tenido que guardar cuarentena y someterse a pruebas PCR tras estar en contacto con personas infectadas, pero hasta ahora todos los resultados habían sido negativos con excepción del negociador jefe para el Brexit, Michel Barnier, quien se contagió en marzo pasado y se ha recuperado.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fue el último en anunciar, este jueves, que se mantendrá en autoaislamiento a la espera de realizar las pruebas pertinentes por el contacto con un positivo y que no presenta síntomas.

Mientras que la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acabó el martes pasado una cuarentena preventiva después de estar en contacto con un positivo y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, llegó incluso a aplazar una cumbre europea en septiembre por el mismo motivo.

Ambos dieron negativo en las pruebas PCR y hoy von der Leyen deseó una "pronta recuperación" a su comisaria.

También los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión para Economía, Valdis Dombrovskis, y a cargo del Pacto Verde, Frans Timmermans, así como la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, han tenido que respetar recientemente cuarentenas preventivas tras haber estado en contacto estrecho con casos positivos por COVID-19.