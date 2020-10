Kiko Rivera muestra todo su apoyo a Anabel Pantoja, en su lucha contra los somníferos

MADRID, 10 (CHANCE)



Kiko Rivera va a hacer un reto solidario de 24 horas tocando música, y ha entrado en directo en el programa de María Patiño para animar a todos los espectadores que se unan ya que es por una buena causa. Recordemos que la otra vez solo pudo hacer 16 horas, esta vez a ver cuántas hace.



Como no podía ser de otra manera, Kiko ha contestado a toda la actualidad que hay entorno a su familia y ha hablado de la polémica que se originó por ser comentador del fútbol en Canal Sur: "Esa fue una de las calenturas mías, ese día lo pasé francamente mal. Yo llegué a canal sur para promocionar mi single y ellos mismo me ofrecieron, no todos los días, ir de vez en cuando de ir a hablar del Sevilla como espectador. Me dieron tanta caña, los de Podemos de Sevilla incluso también, lo pasé mal eh María. Yo iba a pasármelo bien". En cuanto a su retirada de la radio, ha confesado que: "Fue una mezcla, me llamó el director para pedirme disculpas y no nos convenía ni a uno ni a otro, así que me fui por una mezcla".



Sobre los problemas de su prima con los somníferos, que confesó ser adicta a ellos, confiesa que: "Desde hace muchos años, yo le he apoyado, esas pastillas no son naturales, hay otros métodos. Yo le doy mi apoyo a mi prima y tiene que salir de eso, porque se puede salir, al igual que se sale de otros vicios".



En cuanto al cuarto aniversario de boda con Irene Rosales ha explicado que: "Es la mujer de mi vida, los hijos es lo que más se quiere, los hijos por ley de vida, van a hacer su vida y se van a ir, y quien va a seguir contigo, es tu mujer, así que es la que te va a aguantar toda la vida".