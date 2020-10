Fútbol/Selección.- Luis Enrique: "Presionar bien iba a ser determinante"

El técnico celebra una victoria "exigente" y destaca la decisión de no meterse atrás a defender el 1-0



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, celebró el partido serio de España este sábado para ganar (1-0) a Suiza en un encuentro que sabían sería "exigente", y destacó la buena presión "arriba" y la decisión de no encerrarse en los últimos minutos para guardar el resultado.



"Me quedo con un detalle futbolístico importante para mí, que es que en los últimos minutos del partido podía haber tendencia de defender el resultado y el equipo supo adelantar líneas y presionar el balón y gracias a eso no sufrimos sino todo lo contrario, tuvimos el balón en campo contrario", dijo en rueda de prensa.



Luis Enrique explicó las claves en el Estadio Alfredo di Stéfano para seguir liderando el Grupo A de la primera división de la Liga de Naciones de la UEFA. "Hoy para ganar habíamos valorado que o éramos capaces de salir de la presión alta, que lo hemos hecho, y sobre todo debido a los riesgos que toman, presionar bien iba a ser determinante. En esas acciones hemos tenido el acierto de esa jugada del gol. Recuperar en campo contrario implica riesgos, lo hemos hecho y ha traído el premio", comentó.



El técnico de 'La Roja' fue preguntado de manera concreta por Adama Traoré, Dani Olmo y Jesús Navas, pero no se detuvo en exceso en una actuación individual, aunque sí destacó lo "versátil" de Olmo y las "condiciones físicas únicas" de Navas. "Hoy es un día que no se puede enjuiciar a ningún jugador. La actitud ha sido impresionante. Era un partido exigente, Dani ha estado muy bien, en la línea de sus compañeros. Es un jugador muy versátil", dijo.



"No era un partido fácil en el que hayamos estado especialmente fluidos pero el rival es un rival físicamente muy fuerte y nos ha presionado. Nosotros hemos presionado también. No ha sido un partido vistoso porque este juego genera fallos, tomar decisiones en poco espacio de tiempo. Hemos aprovechado muy bien la presión alta para hacer el gol y hemos tenido algunas ocasiones más pero no hemos estado afortunados", añadió.