Fútbol/Liga Naciones.- (Crónica) Alemania persigue el liderato de España con su primera victoria

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La selección de Alemania superó (1-2) este sábado a Ucrania en la tercera jornada del Grupo 4 de la primera división de la Liga de Naciones de la UEFA, el cual sigue liderado por España, gracias al triunfo (1-0) sobre Suiza.



El cuadro alemán saboreó su primera victoria en esta segunda edición del torneo de selecciones y evitó que Ucrania se sume también a la lucha por ganar el grupo. Los de Joachim Löw se adelantaron a los 20 minutos por medio de Matthias Ginter.



Tras el descanso llegó lo que parecía ya la sentencia de Leon Goretzka, con el 0-2 que regaló el meta Bushchan, pero a 20 minutos del final recortó Malinovsky de penalti. No se movió el 1-2 que pone a Alemania con 5 puntos, segunda, a dos de España y que deja a Ucrania con 3. La selección española superó a Suiza gracias a una buena primera parte y el gol de Oyarzabal en el Estadio Alfredo Di Stéfano.



La Liga de Naciones no tuvo más encuentros en su máxima división y en lo más destacado del resto del sábado, Gibraltar logró la segunda victoria a domicilio de su historia con un 0-1 a Liechtenstein, dentro del Grupo 2 de la División D.



En el Grupo 1 de esa última categoría Islas Feroe sigue líder pese a su empate (1-1) ante Letonia. Otro empate dejaron Andorra y Malta (0-0). Mientras, el Grupo 1 de la División C lo lidera Montenegro tras superar (2-0) a Azerbaiyán, con pleno de puntos (9) y por delante de Luxemburgo (6), que venció también 2-0 a Chipre.