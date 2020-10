Fútbol.- Platini: "Nunca perdonaré que me llamen corrupto"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El exjugador francés y expresidente de la UEFA, Michel Platini, dijo que "nunca perdonará" a aquellos que le han llamado "corrupto" pese a haber sido condenado a seis años de inhabilitación por violaciones del código ético del organismo y aseguró que sigue peleando en la "batalla más importante" de su vida.



El exdirectivo francés fue inhabilitado por el Comité de Ética de la FIFA, donde ejercía como vicepresidente, en el año 2015 por un periodo de ocho años, posteriormente rebajado a seis, y fue multado con 60.000 francos suizos (55.700 euros) después de haber recibido una comisión de casi dos millones de euros en concepto de "sobresueldo" por su cargo en el ente que rige el fútbol mundial.



"Me enfrento a la batalla más importante de mi vida. Esta suspensión fue una injusticia y la lucharé con todas mis fuerzas", dijo Platini, que no puede ejercer ningún cargo relacionado con el mundo del deporte hasta 2023, que expira el castigo impuesto en 2015.



"Nunca perdonaré que me llamen corrupto", añadió Platini, que llevó su caso a la justicia ordinaria, la cual mantuvo la sanción y desestimó su recurso. En cualquier caso, el exjugador de la Juventus sigue peleando con la justicia para lavar su imagen, dañada tras el caso que le apartó de la gestión deportiva.



Platini, que realizó estas declaraciones en el "Festival dello Sport", un evento digital organizado por el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', también fue preguntado por otras cuestiones como el VAR, con el que fue muy crítico.



"Sigo pensando que el VAR es una mala idea. No se ajusta a la filosofía del fútbol y tenemos que darnos cuenta de que los errores son parte del juego. Puede que haya resuelto algunos problemas, pero llegó a crear otros diferentes", manifestó Platini.



"Si lo vamos a usar para definir fuera de juego, está bien, lo acepto, pero para ocuparnos del resto... para eso está el árbitro. Si estuviera en la UEFA, habría hecho todo lo posible para evitar la introducción del VAR. El fútbol es para humanos, no necesita televisión", sentenció.