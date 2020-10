Fútbol.- La RFEF niega que vayan a disputarse partidos de la Copa RFEF y la Copa de la Reina el 12 de octubre

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha negado este sábado que el próximo lunes 12 de octubre, festivo nacional, vayan a disputarse partidos de la Copa RFEF y de la Copa de la Reina, competiciones dependientes del organismo federativo, asegurando que dichas informaciones "no son ciertas".



La RFEF, contraria a que haya fútbol los viernes y lunes, ha emitido un comunicado para confirmar que ningún partido bajo su responsabilidad como organizador se jugará el lunes día 12, algo que tampoco ocurrirá en la Liga SmartBank pese a haber sido programados tres encuentros en esta fecha en el reparto inicial de horarios.



LaLiga aceptó la medida y lamentó que sus partidos fuesen reprogramados, pero criticó que los partidos de la Copa RFEF y la Copa de la Reina, no, precisamente cuando es la RFEF quien se muestra contraria a estas fechas.



Sin embargo, el ente que preside Luis Rubiales ha explicado que esas informaciones no son ciertas aunque en la web de la RFEF fueran anunciados dichos encuentros los días 10, 11 y 12. En cualquier caso, y pese a seguir publicadas en su página web dichas fechas, la RFEF asegura que tampoco serán celebrados en lunes.



"Ante las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación sobre la disputa de partidos de la Copa RFEF y de la Copa de SM la Reina el próximo lunes 12 de octubre, la RFEF pone en conocimiento de todos los miembros de los estamentos del futbol que no son ciertas y, por tanto, no se disputarán partidos de estas competiciones en esta fecha", afirma.



LaLiga aceptó a modificar sus horarios en las primeras jornadas de la Liga Santander y la Liga SmartBank a la espera de la resolución judicial sobre una solicitud de medidas cautelares, que no le han sido denegadas por la justicia y con el "único fin de preservar la integridad de la competición".