Fútbol.-España saca adelante un duelo áspero

La selección bate por 1-0 a una rocosa Suiza en una noche poco inspirada y suma su segundo triunfo en la Liga de Naciones



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol sumó tres nuevos puntos en la Liga de Naciones de la UEFA después de derrotar este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano por un trabajado 1-0 a Suiza, un rival que planteó un duelo áspero y que no permitió una noche inspirada a los de Luis Enrique Martínez.



No fue un partido brillante de la 'Roja', que tras la goleada a Ucrania del anterior choque le costó mucho más desarmar el ordenado y físico entramado de su rival, aguerrido y que sólo hincó la rodilla víctima de un error propio, aunque tampoco inquietó demasiado a David de Gea. El combinado nacional mejoró en la segunda parte y tuvo las mejores oportunidades, pero no pudo respirar hasta el pitido final.



Como era de esperar, España se encontró con un partido muy incómodo. Luis Enrique sorprendió con una alineación muy ofensiva con Dani Olmo más cerca de Busquets y Merino, y Ansu Fati, Ferran Torres y Oyarzabal, con este último haciendo de 'falso 9' entre los tres poderosos y disciplinado centrales rivales, pero el camino hacia el gol siempre estuvo lleno de 'trampas'.



Sin embargo, Suiza se fue muy arriba a presionar desde el pitido inicial y no permitió que la 'Roja', más imprecisa de lo habitual, pudiese mandar ni inquietar a Sommer, bien sujeto Ansu Fati y que apenas pudo brillar. De hecho, en una primera mitad con pocas ocasiones, la primera fue para los visitantes, en una buena jugada que acabó con remate de Benito, el carrilero izquierdo, y buena respuesta de De Gea.



Con el partido enredado más en las imprecisiones de ambos, la selección encontró una 'ayuda' inesperada para abrir el marcador poco después. Un error en la salida de balón suiza provocada por Sommer, acabó con un balón franco en el corazón del área para que Oyarzabal no perdonase el 1-0, un tanto que no calmó el intenso ritmo del encuentro.



Los locales continuaron sin hallar su juego más combinativo y creativo, aunque con el paso de los minutos y gracias al trabajo de Merino, Busquets y los dos centrales, el choque casi siempre ya tuvo una única dirección. De todos modos, sólo una hubo una ocasión más, antes de la media hora, con un gran cabezazo de Ferran Torres, situado en punta prácticamente desde el gol, y gran parada del portero visitante.



MEJORÍA TRAS EL DESCANSO



El descanso trajo una mejoría en el fútbol ofensivo de España, que encontró más vías por los costados para hacer daño. En una de ellas, Oyarzabal no acertó a empujar un despeje de Sommer tras un 'envenenado' centro de Jesús Navas. Los de Vladimir Petkovic también se asomaron más amenazantes hacia la portería de De Gea, pero tampoco estuvieron finos.



El dueño parecía abrirse algo y Luis Enrique reaccionó dando entrada a Canales y al explosivo Adama Traoré por un desacertado Dani Olmo y por un Ansu Fati que parecía 'despertar', respectivamente, mientras que Shaqiri, tras recibir el visto bueno de las autoridades para jugar tras su positivo inicial por coronavirus y posterior negativo, entró para dar más mordiente arriba a los visitantes.



El extremo de los 'Wolves' demostró rápidamente sus cualidades y cada vez que recibió se lanzó sin miramientos hacia la portería. En una de ellas, sacó un córner en el que Merino, con su pierna 'mala', tuvo el 2-0, y en otra su internada fue cortada por un defensa cuando ya veía a Sommer.



Vistas las prestaciones de Adama, Luis Enrique apostó por un '9' como Gerard Moreno para el tramo final, pero España no encontró el gol que le permitiese vivir con calma y sin agobios. Al menos, se mantuvo firme atrás ante el ineficaz arreón final de Suiza para sumar su segundo triunfo y seguir en la cabeza del Grupo 4 antes de visitar este martes a Ucrania.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 1 - SUIZA, 0 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Gayà; Olmo (Canales, min.57), Busquets, Merino; Ferran Torres (Rodri, min.88), Oyarzabal (Gerard Moreno, min.73) y Fati (Adama, min.57).



SUIZA: Sommer; Widmer (Gavranovic, min.86), Elvedi, Schar, Ricardo Rodríguez, Benito (Zuber, min.81); Sow (Vargas, min.60), Xhaka, Freuler (Fernandes, min.86); Seferovic y Mehmedi (Shaqiri, min.60).



--GOLES.



1-0, minuto 14. Oyarzabal.



--ÁRBITRO: Ali Palabiyik (TUR). Amonestó a Merino (min.64), por España, y a Schar (min.30), Freuler (mmin.74), por Suiza.



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.