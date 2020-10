Francia.- Un millar de personalidades de la izquierda francesa piden una candidatura única para las presidenciales

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Un millar de líderes políticos, activistas, intelectuales y sindicalistas de izquierda han publicado un manifiesto en el que demandan la confección de una candidatura única de izquierda para las elecciones presidenciales de 2022.



Las personalidades firmantes piden una "alternativa ecológica, social y democrática" y lamentan "una falta de trabajo común" en las diferentes estructuras.



Entre los firmantes hay miembros del partido ecologista Europa Ecología-Los Verdes, La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Generaciones o el Partido Comunista de Francia que defienden una postura que no es mayoritaria en sus respectivas organizaciones.



Los firmantes expresan su oposición al neoliberalismo, al capitalismo, al productivismo, al patriarcado, al presidencialismo, a todo racismo y a toda discriminación y exclusión. Ante estos desafíos entramos en una "década crítica" por la "doble emergencia climática y social".



"No lograremos ganar si no logramos unirnos (...). No se trata de unión por unión, de unidad sin principios en torno a una orientación que borre la diversidad", sino "de vincular nuestras luchas y coordinar nuestras estrategias" para lograr "una candidatura común".



Sin embargo, el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha descartado por "imposible" esta unión, aunque por el momento no ha decidido si se presentará. "Todas las organizaciones políticas de la izquierda tradicional pretenden tener un candidato y no quieren cambiar de opinión (...), pero es imposible", ha afirmado Mélenchon.



En una reciente encuesta la ultraderechista Marine Le Pen lidera con entre un 24 y un 27 por ciento de los votos si las elecciones presidenciales francesas se celebraran ahora, seguido del actual presidente, Emmanuel Macron, se quedaría en un 23-26 por ciento.



Los demás candidatos se quedarían muy por detrás, pero destaca Xavier Bertrand, presidente de la región de Altos de Francia por el partido conservador Los Republicanos, que lograría entre el 15,5 y el 19 por ciento de los sufragios. Bertrand obtendría mejor resultado que François Baroin (14%), Valérie Pécresse (11%).



Por detrás quedaría Mélenchon con entre el 10 y el 15 por ciento de intención de voto, Rachida Dati (8%) y Bruno Retailleau (8%) mientras que el ecologista Yannick Jadot se quedaría entre el 6 y el 8 por ciento de apoyo frente al auge político de su formación, Europa Ecología-Los Verdes. Si Jadot fuera el candidato único de la izquierda solo sumaría el 13 por ciento de apoyo.



Por el Partido Socialista, la alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, alcanzaría el 9 por ciento, mientras que Ségolène Royal se quedaría en el 5 por ciento.