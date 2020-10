Fórmula 1.-.-Bottas se adjudica una reñida pole y Sainz comenzará décimo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha firmado la pole para la carrera del Gran Premio de Eifel, undécima cita del Mundial de Fórmula que se disputará en el Circuito de Nürburgring (Alemania), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) comenzará décimo.



Después de cinco poles consecutivas de su compañero Lewis Hamilton, el escandinavo conquista al fin la primera posición de salida -tercera del curso-, en una primera línea que compartirá con el británico. Mientras, el holandés Max Verstappen (Red Bull), uno de los grandes dominadores de la sesión, partirá tercero.



A pesar de verse privado de la pole en el último segundo, el inglés afronta desde la primera fila de parrilla su segunda oportunidad de igualar las 91 victorias en el 'Gran Circo' del mítico Michael Schumacher, una hazaña de la que se vio privado hace dos semanas en el Gran Premio de Rusia por culpa de una sanción por ensayar dos salidas fuera de la zona autorizada por la FIA.



Un triunfo en Nürburgring le allanaría, también, el camino hacia su séptimo Mundial, con el que también empataría a títulos con el 'Kaiser'. Actualmente, atesora 205 puntos, 44 más que su compañero de equipo y 77 más que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).



Mientras, el madrileño tratará de dejar atrás dos abandonos consecutivos en Mugello y Sochi para volver a sumar en el campeonato. El español avanzó noveno a la Q3, en la que sin embargo solo pudo ser décimo.



La jornada comenzó con sorpresas después de que el canadiense Lance Stroll (Racing Point) no participase en los terceros entrenamientos libres. El alemán Nico Hülkenberg, que ya sustituyó al mexicano Sergio Pérez en Racing Point durante su ausencia de coronavirus, acudió raudo al trazado germano para coger su volante en la clasificación; sin embargo, no consiguió superar la Q1.



Con 20.000 aficionados en las gradas, los pilotos fueron saltando a la pista ataviados con neumáticos blandos, a excepción de un 'Checo' Pérez que apostó por los medios. El ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri) marcó el primer tiempo de referencia, antes de que Verstappen tomase el mando para dominar la Q1.



Ya sin Romain Grosjean, George Russell, Nicolas Latifi, Kimi Raikkonen y Nico Hulkenberg, la segunda tanda trajo consigo el despertar de las 'flechas plateadas', que se posicionaron haciendo 'sandwich' a Verstappen con Hamilton comandando la tabla de tiempos. En cambio, Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi y Magnussen se despedían.



En su primera vuelta lanzada, el holandés se puso al frente de la definitiva Q3, con los Mercedes por detrás, pero en un frenético último minuto Hamilton consiguió desplazarle, aunque solo unos segundos después era Bottas el que se coronaba como el más rápido de la sesión con un gran crono de 1:25.269.



Mientras, el monegasco Charles Leclerc salvaba los muebles para Ferrari con un cuarto puesto, siete posiciones mejor que su compañero Sebastian Vettel (11), que no logró avanzar a la Q3. El 'Top 10' lo completaron el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el australiano Daniel Ricciardo (Renault), el francés Esteban Ocon (Renault), el británico Lando Norris (McLaren), 'Checo' Pérez y Sainz.