Fiscalía investigará a presidente peruano cuando deje el mando en 2021

En la imagen, el presidente de Perú, Martín Vizcarra. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 09 oct (EFE).- La Fiscalía de la Nación investigará al presidente de Perú, Martín Vizcarra, por un caso de presunta corrupción por la contratación irregular del cantante Richard "Swing" Cisneros, cuando deje el cargo en julio del 2021.

Después de analizar la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Fiscalía de la Nación resolvió que "existe mérito" para investigar a Vizcarra pero que el inicio de las pesquisas quedará suspendido hasta el 28 de julio del 2021.

En un comunicado, la Fiscalía citó el artículo 117 de la Constitución Política que establece que el jefe de Estado no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato para "evitar situaciones de inestabilidad política".

INDICIOS DE CORRUPCIÓN

De las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, señaló que "existirían indicios de que el presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios, como el caso de la exministra Patricia Balbuena, para la contratación" de Cisneros.

Como un segundo hecho mencionó que habría tratado de influenciar respecto de los testimonios que algunas personas debían brindar en la investigación fiscal.

Con respecto al caso de la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, la fiscal de la Nación anunció que ha decidido iniciar una investigación preliminar.

EL CASO "SWING"

La fiscalía considera que Richard Cisneros "habría sido favorecido con contrataciones directas innecesarias durante los años 2018 al 2020, como resultado de sus contactos y tratativas previas desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio de Cultura".

Esto llevó a que se emitan nueve "órdenes de servicio" a su favor, por un total de 175.400 soles (más de 50.000 dólares), que "habrían sido procesadas, otorgadas y ejecutadas con una serie de irregularidades", según la investigación preliminar.

Precisamente, un juez peruano revocó el jueves la detención preliminar de las dos exsecretarias de Vizcarra Karem Roca y Mirian Morales investigadas por este caso.

La decisión fue tomada por el juez Saúl Peña, de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima, después de considerar que no se cumplía con el criterio de proporcionalidad requerido para la detención, pues no era urgente, indispensable ni necesaria.

Por ese motivo, el juez ordenó la liberación de diez personas, entre ellas de Morales y Roca, exsecretarias personales de Vizcarra, y de Óscar Vásquez, quien hasta hace pocas semanas fue uno de los más cercanos asesores del gobernante.

"SWING" LIBRE

La medida comprendió, además, al cantante Richard "Swing" Cisneros, cuyas contrataciones por el Ministerio de Cultura propiciaron una crisis política que incluyó un pedido de destitución de Vizcarra, que finalmente fue rechazado por el Congreso.

Morales, Roca y Vásquez pertenecieron hasta hace tres semanas al círculo más cercano a Vizcarra, pero renunciaron a su cargos tras la crisis política causada por la revelación de unos audios en los que se escucha al gobernante hacer coordinaciones sobre el "caso Swing".

La difusión de esos audios, que supuestamente fueron grabados de manera clandestina por Roca, llevó a un sector de la oposición política a presentar un pedido de destitución del presidente por una presunta "incapacidad moral", que rechazado por el Congreso el pasado 18 de septiembre.

Vizcarra niega estar implicado en este caso y señala que, a pesar de contar con inmunidad por su cargo, está dispuesto a colaborar con las investigaciones que siguen la Fiscalía y el Congreso.