En Nepal, Maggie Doyne ayuda a los niños a ir a la escuela

Maggie Doyne recuerda nítidamente su encuentro con Hima, cuando picaba piedras junto con otros niños en el lecho de un río seco. La niña fue la primera de decenas de pequeños en Nepal a los que ella ayudó a ir al colegio.

Hoy, la Casa Infantil del Valle del Kopila, un hogar abierto por Maggie en 2008 en el distrito de Surkhet, a unos 600 km al oeste de Katmandú, acoge a 54 niños pequeños, muchos de ellos huérfanos. La escuela, que empezó a funcionar en 2010, tiene 450 alumnos. Si no fuera por ella, estos niños no hubieran tenido la más mínima oportunidad de estar escolarizados.

"Educar a los pequeños es la única manera de poner fin al círculo de pobreza y violencia", dice a la AFP la joven nacida en Estados Unidos hace 33 años. Después de concluir el bachillerato, descubrió Nepal y decidió quedarse.

La pequeña estructura de bambú de los inicios es hoy un complejo escolar de 1,2 hectáreas, dotado con un terreno de deportes e incluso una granja.

Los alumnos, elegidos entre los más pobres, reciben en el colegio comida caliente cada día. En Nepal, menos de dos tercios de los habitantes saben leer y escribir y solo el 57,4% de las mujeres, según los últimos datos oficiales.

"Usted haría cualquier cosa para dar a su hijo la mejor educación y el hecho de que estos niños no tengan a nadie para defenderlos y que sean víctimas de la pobreza no quiere decir que no merezcan lo mismo", dice Maggie. "Lo que ve ahí, es un lugar donde le gustaría que fuera su hijo".

- Cerrado por coronavirus -

El coronavirus ha venido a complicar las cosas. En marzo, cuando festejaba los 10 años, la escuela tuvo que cerrar a causa del confinamiento. Maggie se quedó para mantener a los alumnos en seguridad, mientras su marido y su hija fueron evacuados a Canadá.

Además, se encontró que tuvo coordinar ayuda para miles de familias de migrantes nepalíes sin nada que volvían de India. "No había transportes, ni agua ni alimentos, y nadie podía comprar nada debido al covid".

Entonces solicitó ayuda en las redes sociales y proporcionó en un mes con su equipo agua, comida caliente y kits de urgencia a 35.000 migrantes.

Ahora, quiere redoblar los esfuerzos para la educación en Nepal, donde la pandemia ha cerrado escuelas y empujado a más familias a la pobreza.

Maggie recibió en 2014 de manos del dalai lama un premio creado por una fundación estadounidense para los "héroes desconocidos de la compasión". El año siguiente, fue elegida como heroína por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Maggie descubrió Nepal, donde acaba de terminar una guerra civil, en 2007 tras trabajar como voluntaria en un orfanato en India.

- "Actores del cambio" -

Fue cuando conoció a Hima y a otros niños obligados a trabajar desde su más tierna infancia. "Quería instalarme aquí. Tenía la impresión que hacer algo e intentar que esto mejore sería más fácil que regresar", recuerda.

A los 19 años, en vez de ir a la universidad, decidió ayudar a los niños a ir al colegio. Reunió todos sus ahorros -5.000 dólares- y abrió, con el confundador nepalí Top Bahadur Malla, la Casa Infantil del Valle del Kopila, y después la escuela.

Su fundación BlinkNow financia iniciativas sociales, entre ellas un centro de formación para mujeres y una clínica.

También ha sido objeto de críticas, como las del grupo No White Saviors, basado en Uganda, que en 2018 se preguntó públicamente si una joven sin diplomas y de otra cultura puede ayudar a pequeños nepalíes.

Una primera generación de alumnos ya ha terminado sus estudios y algunos vuelven a trabajar en el colegio como administradores, profesores adjuntos o contables.

Ella imagina que "en el futuro este lugar estará dirigido por los mismos niños" y "verlos a todos convertirse en actores del cambio".

