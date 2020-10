Empresa boliviana distribuirá vacuna y medicamento rusos contra covid-19 =(Video+Fotos)= La Paz, 9 Oct 2020 (AFP) - Un laboratorio boliviano selló este viernes una alianza con Rusia para producir y exportar a otros países de América Latina un medicamento para pacientes con coronavirus y distribuir la nueva vacuna rusa 'Sputnik V'."Sputnik es un satélite que fue el primero de Rusia y la letra 'V' es 'victoria'. Es un nombre simbólico porque es la primera vacuna confirmada registrada contra el coronavirus y está dirigida para ganar a esta pandemia", destacó el embajador ruso en La Paz, Vladmir Ivanocich Sprinchan.La compañía boliviana Sigma Corp. importará la nueva vacuna rusa contra el covid-19, anunciada en agosto por el presidente Vladimir Putin.Sin embargo, la vacuna rusa fue recibida con escepticismo en buena parte del mundo, sobre todo a causa de la falta de una fase final de las pruebas en el momento de ese anuncio.Por otra parte, Sigma importará y luego comenzará a producir en Bolivia el antiviral Avifavir, que ya comenzó a emplearse en pacientes con coronavirus en el país andino."Estimamos que vamos a poder (empezar a) producir al medicamento a fines de este año, o inicio del siguiente, para abastecer a nuestra población", dijo el jefe de investigación y desarrollo de Sigma, Guillermo Olmedo, en una conferencia de prensa junto al embajador ruso.Sigma proyecta vender inicialmente el medicamento ruso a ocho países de Sudamérica y Centroamérica. Ahora está siendo probado con resultados "alentadores" en pacientes con coronavirus en Bolivia, según un responsable de la empresa."Se ha tratado a más de 300 pacientes y hemos tenido resultados muy alentadores en un lapso menor a 20 días desde que ha llegado el medicamento", explicó a la AFP Rodrigo Méndez, de comunicaciones de Sigma.Indicó que si bien Bolivia producirá el antiviral, no hay planes de producir en Bolivia la vacuna rusa. "Montar una fábrica de vacunas no se justifica, porque Bolivia tiene una población pequeña", dijo.Por ello, esta compañía boliviana fundada en 1976 "va a ser aliado para traer la vacuna, no producirla", precisó Méndez.Con 11 millones de habitantes, Bolivia registra más de 137.000 casos de coronavirus y más de 8.100 muertos.bur-fj/yow