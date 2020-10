El vicepresidente EE.UU. corteja el voto latino en Orlando al grito "Viva Cuba Libre"

En la imagen, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Miami, 10 oct (EFE).- El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, cortejó este sábado el voto hispano con un mitin en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, donde puso de relieve el compromiso del aspirante a la reelección, el republicano Donald Trump, con esa comunidad y hasta se permitió un "¡Viva Cuba libre!".

Ante unas 400 personas congregadas al aire libre y bajo un inclemente sol en Central Christian University, en el oeste de Orlando, el vicepresidente recordó el apoyo de la actual Administración de la Casa Blanca a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano.

En este acto, organizado por el grupo Latinos for Trump, aludió a las políticas de Trump para revertir la apertura hacia Cuba que había puesto en marcha el expresidente Barack Obama (2009-2017).

"En esta Casa Blanca, siempre será ¡Viva Cuba Libre!", manifestó Pence, para luego resaltar la tasa de desempleo entre los hispanos, la más baja en los últimos tres años hasta que luego "el coronavirus golpeó desde China".

El vicepresidente señaló a su vez que el presidente Donald Trump, quien en ese momento daba desde un balcón de la Casa Blanca su primer acto público desde que contrajo la COVID-19, se encontraba bien, al igual que la primera dama, Melania.

Sin mencionar las más de 210.000 vidas que la pandemia se ha cobrado en el país, recordó a "todos aquellos que han sido afectados por el coronavirus" y las "familias que han sufrido pérdidas", para luego agradecer a los doctores, enfermeros y personal de emergencia que ha combatido la pandemia.

"El camino a la victoria pasa por Florida",señaló durante este acto, tras el cual se dirigió a The Villages, una comunidad al norte de Orlando y donde se asienta una gran mayoría de personas mayores de 65 años, uno de los segmentos donde Trump ha perdido terreno en las últimas semanas, según los últimos sondeos.

Precisamente ahí, el miércoles una caravana de cerca de 300 carritos de golf ocupados por simpatizantes del candidato demócrata, Joe Biden, recorrió la localidad hasta la oficina electoral para entregar sus boletas de votación, junto a carteles de apoyo al exvicepresidente.

Este sábado, previo a la llegada de Pence a Florida, el exsenador demócrata por este estado Bill Nelson dijo que en materia de Seguridad Social "Trump ha propuesto una y otra vez deshacerse del impuesto sobre la nómina. Eso es lo que financia el fondo fiduciario del Seguro Social".

Pence, que llegaba de The Villages con un hora de retraso y luego tenía previsto volver hoy mismo a Washington, ha calentado hoy para Trump el terreno en Florida, estado que concede 29 votos electorales en las elecciones del 3 de noviembre y donde el presidente tiene previsto un mitin de campaña el lunes próximo, el primero tras ser contagiado por coronavirus.

Este sábado, desde la Casa Blanca, Trump encabezó su primer acto público desde que fue diagnosticado la semana pasada con coronavirus, y dedicó palabras a las fuerzas del orden público, a los afroamericanos e hispanos de cara a la que consideró la "elección más importante en la historia" del país.

Trump comenzó su intervención, de poco más de 15 minutos, asegurando que se encontraba "muy bien", pero además agradeciendo a sus seguidores en su nombre y el de su esposa, Melania, quien también dio positivo por COVID-19.

Trump no muestra síntomas de la COVID-19 desde el martes después de haber pasado hospitalizado el fin de semana tras su diagnóstico y padecer fiebre, fatiga y al menos dos bajadas de oxígeno.