El temor al fraude en votación por correo menoscaba la confianza electoral en EEUU

Las acusaciones de posible fraude electoral en Estados Unidos parecen verosímiles cuando se observan papeletas de votación por correo dirigidas a personas muertas o antiguos residentes. Pero muchas afirmaciones publicadas en redes sociales son inexactas, y amenazan con socavar la confianza en las elecciones presidenciales.

"Es extraño cómo esto sigue sucediendo", escribió en Twitter Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense, al publicar una foto que muestra ocho papeletas de voto por correo supuestamente enviadas por error a un apartamento en Washington. "¿Qué impide que alguien las llene todas y las devuelva?", cuestionó.

La respuesta es clara. El sistema tiene salvaguardas como la verificación de firmas, hecha automáticamente por una máquina o manualmente en algunos condados, cuya eficacia ha sido demostrada según los expertos.

Sin embargo, eventualmente surgen problemas.

Otros usuarios de las redes sociales se han hecho eco del presidente republicano y su equipo de campaña, quienes aseguran que la elección será "amañada" debido al gran número de votos por correo de los demócratas.

La AFP investigó varios casos en Estados Unidos.

Contrariamente a lo que dice el presidente Trump, que buscará un segundo mandato en las elecciones del 3 de noviembre, la mayor amenaza sería un conteo insuficiente y no un conteo excesivo de votos, ya que las papeletas pueden ser rechazadas si los votantes cambian de firma.

Algunos ciudadanos también podrían sentirse desalentados para votar por desconfiar del sistema, lo que resultaría en supresión de votantes.

- Washington -

El tuit de Donald Trump Jr. se refiere a otra cuenta que afirma que un amigo recibió ocho papeletas, todas ellas dirigidas a inquilinos que ya cambiaron de residencia.

Esto ocurrió porque, en respuesta a la pandemia, la Junta Electoral de DC (DCBOE por su sigla en inglés) decidió enviar automáticamente boletas de voto por correo a los electores inscritos, incluidos los antiguos inquilinos que no registraron su cambio de domicilio.

Pero otras personas no podrían presentarlos en su lugar, aclaró Nick Jacobs, un portavoz del DCBOE.

"La respuesta es simple, no puede suceder, tenemos una verificación de la firma. Si no está firmada o las firmas no coinciden, no se procesa", explicó Jacobs a la AFP.

Los votantes pueden rastrear su papeleta en el sitio web del DCBOE, y averiguar si su firma ha sido aceptada.

- Nuevo México -

"Tengo pruebas. Mi abuelo falleció el 31 de diciembre de 2014. Acabamos de recibir su boleta hoy", se lee al pie de una foto publicada en Facebook, que muestra un sobre de la Oficina de Elecciones del condado Dona Ana, en Nuevo México.

Sin embargo, según la secretaria del condado, Amanda López Askin, el sobre muestra una solicitud de votación por correo, no una boleta real.

"Es realmente desafortunado que la desinformación desenfrenada sobre una solicitud muy inocua que se envía por conveniencia de los votantes esté siendo usada como un reclamo de fraude electoral", dijo López Askin.

Jack Mumby, subdirector digital de Common Cause, un grupo de vigilancia de instituciones democráticas, dijo que las direcciones desactualizadas forman parte de los problemas esperados en cualquier sistema a gran escala.

Lo que hace esta desinformación en las redes sociales es "iniciar una conversación que siembra dudas en la cabeza de la gente sobre la integridad de nuestras elecciones, y hay actores políticos que buscan explotar eso con fines políticos", explicó.

"La votación por correo es segura y probada", aseguró.

- Wisconsin -

Otra publicación en Facebook alegó que una mujer de la ciudad de Oak Creek, en Wisconsin, había recibido dos boletas para las elecciones del 3 de noviembre. El usuario de Facebook aconsejó a todos que "votaran en persona" porque "¡este voto será una estafa!".

Pero la foto muestra en realidad una boleta para las elecciones generales de noviembre y otra para las primarias de agosto, dijo la secretaria de la ciudad de Oak Creek, Catherine Roeske.

La fecha en el sobre de abajo es de junio de 2020.

"Ni siquiera teníamos papeletas para esta elección (del 3 de noviembre) hasta el 17 de septiembre", subrayó Roeske.

- Nueva Jersey -

Algunos residentes del estado de Nueva Jersey se quejaron de recibir boletas no dirigidas a ellos, o a parientes fallecidos.

Kimberly Burnett, portavoz del gobierno del condado de Middlesex, dijo que las firmas falsificadas en las boletas devueltas "serán marcadas por el personal de la Junta Electoral cuando se investiguen las firmas".

"Las boletas marcadas serán remitidas al fiscal del condado por fraude electoral, en caso de que una auditoría post electoral de nuestra oficina determine que un votante ha fallecido", dijo.

