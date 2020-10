El río Paraguay marca un nuevo mínimo histórico a su paso por Asunción

Un hombre mira al río en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 10 oct (EFE).- El río Paraguay amaneció este sábado, a su paso por Asunción, 43 centímetros por debajo del cero hidrométrico, un registro que supera los 40 centímetros por debajo de ese nivel alcanzados en 1969, la cifra más baja de la que se tenía constancia hasta ahora, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) de Paraguay.

El estiaje del río Paraguay es evidente en la Bahía de Asunción, donde la arena ha comenzado a ganar terreno en las márgenes y la playa fluvial es cada vez más amplia.

Esos 43 centímetros por debajo del cero hidrométrico quedan ya muy lejos de los 3,28 metros en los que se situó el río el 1 de enero, nivel que ya no volvió ni siquiera a rozar en los meses posteriores.

De hecho, entre marzo y mayo se mantuvo por debajo del nivel de un metro, y durante los meses de junio y julio se situó de nuevo por encima de esa cifra, aunque la cota más alta fue 1,36 metros a mediados de junio.

La situación del río comenzó a preocupar en agosto, cuando el nivel cayó a 40 centímetros y no existían perspectivas de lluvias.

La ausencia de precipitaciones empeoró el estado del cauce del río Paraguay y en septiembre la DMH comenzó a informar de cifras por debajo del cero hidrométrico.

El 24 de septiembre fue el primer día que el Paraguay registró un dato negativo, con 3 centímetros por debajo del cero hidrométrico, y desde entonces la falta de agua se ha reflejado en datos cada día más bajos, como los 43 centímetros por debajo del cero hidrométrico registrados este sábado.

El pasado 2 de octubre, el director de la DMH, Raúl Rodas, ya advertía en declaraciones a Efe que en los próximos días podría alcanzarse, e incluso superarse, el mínimo histórico de 1969, con 40 centímetros por debajo del cero hidrométrico.

Rodas recordaba entonces que el nivel habitual del río en estas fechas suele oscila entre los 2 y los 2,5 metros, niveles que este año ha sido imposible alcanzar por la falta de precipitaciones, ya que el caudal del río depende directamente de las lluvias, que no se prevén hasta diciembre.

BASURA, INCENDIOS Y NAVEGACIÓN

La sequía del río Paraguay ha dejado a la vista piedras volcánicas en la zona del mirador de Ita Pyta Punta, en uno de los barrios ribereños de Asunción, una aparición que sorprendió a los lugareños, ya que no recordaban haber visto antes esas rocas.

Sin embargo, este no es el único hallazgo, ya que con la bajante también ha quedado al descubierto la suciedad que transporta el río, con bolsas, botellas, neumáticos y plásticos varados en las orillas.

Además, la falta de agua y la sequía también pone en situación de alerta a las autoridades ante la oleada de incendios que vive el país en la últimas semanas.

A eso se suma la dificultad de las grandes barcazas para navegar y garantizar la exportación de grano, ya que Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de grano y semillas en la región.