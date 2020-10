El escocés Laird comparte liderato con cuatro jugadores más; García, séptimo

En la imagen un registro del golfista escocés Martin Laird, quien a junto otros cuatro jugadores comparte el liderato del torneo PGA Shriners Hospitals for Children Open, al completar la segunda ronda y sumar 128 golpes (-14). EFE/Mark Dadswell/Archivo

Las Vegas (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El golfista escocés Martin Laird junto con otros cuatro jugadores más comparten el liderato provisional del torneo Shriners Hospitals for Children Open, del PGA Tour, al completarse la segunda ronda y sumar 128 golpes (-14).

Laird y los estadounidenses Patrick Cantlay, Brian Harman, Austin Cook y Peter Malnati, que hizo el mejor recorrido con tarjeta entregada de 62 impactos (-9), se colocaron con uno de ventaja sobre el también local Bryson DeChambeua (129, -13), que había comenzado la jornada como líder provisional.

DeChambeau hizo un buen recorrido con registro de 67 golpes (-4), pero no pudo con la inspiración de los nuevos líderes que entregaron tarjetas firmas no inferiores a los 65 impactos (-6), las que tuvieron Cantlay y Cook por 63 (-8) de Laird y Harman.

El español Sergio García confirmó que sigue en un gran momento de juego al registrar 64 golpes (-7) que le permitió sumar 130 (-12) y compartir el séptimo puesto con otros cinco jugadores, después de haber ascendido 14 posiciones.

García, de 40 años, ganador el pasado domingo del torneo Sanderson Farms Championship, el primero de la temporada, tuvo un recorrido perfecto que comenzó con un eagle en el sexto hoyo para luego hacer otros cinco birdies (hoyos 9, 11, 13, 15 y 16).

Junto a García, el mexicano Abraham Ancer, el argentino Emiliano Grillo, el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz lograron hacer el corte, que quedó establecido en -7.

Ancer entregó tarjeta firmada de 66 golpes (-5) para sumar 132 (-10) y compartir el decimoséptimo puesto con otros ocho jugadores.

El golfista mexicano también tuvo un eagle como García, lo hizo en el noveno hoyo y concluyó el recorrido con otros cinco birdies y dos bogeys.

Grillo acabó con una tarjeta firmada de 69 golpes (-2) que le dieron una suma de 133 (-9) para quedarse en el puesto 26, empatado con otros 13 jugadores, después de perder 19 posiciones con relación a la primera ronda.

Mientras que Niemann (66, -5) recuperó 19 posiciones para sumar 134 (-8) y colocarse en el cuadragésimo puesto, empatado con otros 16 jugadores.

Muñoz, que entregó tarjeta firmada de 67 golpes (-4), ascendió tres posiciones al sumar 135 impactos (-7), suficientes para hacer el corte y seguir en la competición el fin de semana.

Algo que no podrán hacer el mexicano Carlos Ortiz (136, -6), el español Rafael Cabrera y el argentino Fabián Gómez (137, -5) y el colombiano Camilo Villegas (138, -4).