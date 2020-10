El candidato de Evo Morales le rebate sus críticas a los medios bolivianos

En la imagen, Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia. EFE/Aitor Pereira/Archivo

La Paz, 10 oct (EFE).- El exministro boliviano Luis Arce, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, refutó este sábado al exmandatario, que aseguró que los medios de comunicación son "enemigos número uno" de su partido.

"No comparto lo que dice el compañero Evo. Yo creo que aquí la prensa juega un rol protagónico e importante. Para esto es que he mencionado que recuperemos la patria junto con la prensa", dijo Arce a periodistas en La Paz.

"Más que nunca el MAS los necesita para recuperar la patria. El periodismo es el pilar fundamental para poder recuperar la patria", insistió el exministro.

Arce respondió así a una consulta sobre unas declaraciones que hizo Evo Morales en Argentina, donde se encuentra desde diciembre pasado, en las que dijo que los medios son sus "enemigos número uno" y fueron "cómplices del golpe de Estado" del que asegura ser víctima.

Morales renunció a la Presidencia boliviana en noviembre pasado denunciando un supuesto golpe de Estado para privarlo de la victoria en los comicios generales de octubre de 2019 que fueron anulados en medio de denuncias de fraude a su favor que son investigadas penalmente.

Desde Argentina, el exgobernante sostuvo que si su partido gana en las elecciones del próximo 18 de octubre, "hay que hacer algo en los medios de comunicación" y que no solamente necesitarán "medios estatales, sino medios de comunicación del pueblo, de la fuerza social, bien convencidos".

También expresó su desconfianza en los medios "independientes" porque, a su juicio, "en tiempos difíciles ese medio que dice que es neutral siempre está al lado del opresor".

No es la primera vez que Morales asegura que la prensa es su enemiga, pues la tensión fue constante en sus casi 14 años de Gobierno con los medios considerados independientes.

Las entonces autoridades gubernamentales incluso acusaron a algunos medios críticos con su gestión de conformar un "cartel de la mentira", cuyo supuesto fin era desestabilizar al Gobierno de Morales, algo que los aludidos han negado siempre.

Los gremios de medios y periodistas bolivianos también denunciaron varias veces una "asfixia económica" a causa de normativas del Gobierno de Morales que fueron calificadas en su momento de "autoritarias" por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al entender que eran una forma de presión política.

Arce sostuvo que cuando él fue ministro de Economía había "absoluta libertad de prensa hasta el punto que todos se hacían opinadores de economía" y prometió que, si llega al Gobierno, respetará el trabajo de los periodistas.