Ciclismo.-El británico Alex Dowsett conquista la octava etapa del Giro y Joao Almeida sigue de rosa

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El ciclista británico Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) ha conquistado este sábado la octava etapa del Giro de Italia, con salida en Giovinazzo y llegada en Vieste, de 200 kilómetros de recorrido, tras culminar una escapada en solitario que le permite celebrar la primera victoria parcial de su equipo en una gran vuelta.



Dowsett formó parte de una fuga compuesta por seis corredores durante el inicio de la jornada. El pelotón dejó coger tiempo al sextete de escapados, los cuales se jugaron el triunfo sin oposición de los 'gallos' en la general. Dowsett arrancó en solitario a 17 kilómetros para el final y cerró una victoria contundente que no afectó a la general. Almeida sigue mandando y el español Pello Bilbao, segundo a 43 segundos.



Dowsett, que entró con 1:16 de ventaja sobre sus compañeros de fuga, vuelve a ganar una etapa en el Giro de Italia siete años después. El corredor británico -especialista en contrarreloj- ya ganó en 2013 una etapa cuando corría para el Team Movistar. Este sábado vivió su día de gloria con un arrebato decisivo para poder entrar en meta con mucho margen.



La etapa no fue de las más vistosas de este Giro, con gran apatía del pelotón tras la escapada, y con seis valientes que fueron abriendo ventaja conscientes de que -tras la subida al Monte Sant'Angelo- la gloria iba a estar entre cualquiera de ellos. El equipo de Israel, con dos integrantes en la fuga, contaba con más opciones que el resto.



Salvatore Puccio (Ineos), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Alex Dowsett (Israel), Matthias Brandle (Israel), Joey Rosskopf (CCC) y Simone Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec) fueron los seis corredores que se jugaron el triunfo, no sin discusiones para ver quien desgastaba más energía antes del tramo decisivo, y con el latigazo de uno de ellos cuando menos se esperaba.



Había habido varios intentos frustrados, pero el de Dowsett, a 17 kilómetros del final, fue decisivo. El segundo puesto perteneció a Puccio y el tercero fue para Holmes. El pelotón entró a casi 14 minutos, pero sin consecuencias para la clasificación general. El portugués Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) sigue como líder y el español Pello Bilbao, segundo a 43 segundos.



La etapa de este sábado estuvo marcada por la ausencia del británico Simon Yates, vigente campeón de la Tirreno Adriático, que no tomó la salida al haber dado positivo por coronavirus. El corredor del Mitchelton-Scott, de 28 años, sufrió síntomas tras la etapa de este viernes y dos pruebas PCR confirmaron el positivo.



--CLASIFICACIONES.



- Etapa.



.1. Alex Dowsett (GBR/Israel Start-Up Nation) 4h:50:09.



.2. Salvatore Puccio (ITA/Ineos) 1:15.



.3. Matthew Holmes (GBR/Lotto Soudal) m.t.



.4. Joey Rosskopf (USA/CCC) m.t.



.5. Matthias Brandle (AUT/Israel Start-Up Nation) m.t.



- General.



.1. Joao Almeida (POR/Deceuninck-Quick Step) 29h52:34.



.2. PELLO BILBAO (ESP/Bahrain-McLaren) a 43.



.3. Wilco Kelderman (NED/Team Sunweb) 48.



.4. Harm Vanhoucke (BEL/Lotto Soudal) 59.



.5. Vincenzo Nibali (ITA/Trek-Segafredo) 1:01.