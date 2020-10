Christian Noboa cree que Uruguay esperará un error de Ecuador

Fotografía cedida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol que muestra al del centrocampista Christian Noboa (i) y al atacante Johjan Julio (d) durante un entrenamiento hoy, en Quito (Ecuador). EFE/Cortesía Federación Ecuatoriana de Fútbol

Guayaquil (Ecuador), 10 oct (EFE).- El centrocampista ecuatoriano Christian Noboa dijo este sábado que Uruguay, seguramente, esperará un error de Ecuador en el partido que disputarán ambas selecciones en Quito el próximo martes, en la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

"Preveo que va a ser un partido donde Uruguay va a esperar un error nuestro. Si va a pasar eso, tenemos que estar totalmente concentrados y no perder la pelota fácilmente en nuestra cancha", indicó Noboa durante una rueda de prensa virtual.

"El Zar", como también es conocido el centrocampista que milita en el fútbol ruso, expresó que ante Uruguay los ecuatorianos pueden arriesgar, atacar y crear, "pero teniendo cuidado en la salida". "Creo que eso va a ser lo primordial, porque creo que va a ser un partido donde ellos van a esperar un error nuestro", aseveró.

"La fortaleza que siempre tuvo y tiene actualmente Uruguay es con la pelota quieta y para evitar esas sorpresas tenemos que estar muy concentrados, muy metidos pensando en que cualquier tiro libre, así sea desde la media cancha, van a querer meter gente en nuestro arco para sorprendernos", añadió.

La clave para el centrocampista de 35 años, que se perdió el partido del jueves pasado contra Argentina debido a complicaciones en las conexiones aéreas para poder llegar a tiempo, "será estar bien concentrados para no hacer faltas tontas, sin regalar ninguna oportunidad de gol a ellos".

"Habrá que hacer respetar nuestra casa, aunque creo que no existen ventajas en esta eliminatorias, esto será partido a partido, minuto a minuto, habrá que tener la mayor tranquilidad, pero eso sí, hacerlos sentir a los uruguayos que estamos jugando de local y desde el primer minuto presionarlos", apostilló.

Destacó que se siente muy contento, porque ve un futuro inmenso en todos los nuevos jugadores que, a pesar de ser tan jóvenes, ya marcan una diferencia, porque era lo que se necesitaba, "tener un grupo de jugadores tan nuevos y que nos han demostrado su grandeza".

"Nos demostraron en un partido tan difícil como fue contra Argentina y de visitante, se les vio todo eso, hay que mantenerlos porque con esto hemos llegado a un punto de mucha ilusión", consideró.

Noboa, que se vinculó al fútbol ruso en 2007, prácticamente no conoce a la mayoría de nuevas figuras de la selección. "Lo que vi a través de la televisión ante Argentina, vi que tenemos unos jugadores demasiado rápidos, potentes; entonces, todo eso tenemos que aprovecharlo el martes ante Uruguay", dijo.

Indicó que tratar de jugar rápido será una ventaja, con duelos entre los centrocampistas que van por fuera, en el "uno contra uno" que se encare, "porque sé que ahí podemos ganar, como siempre lo hicimos con los anteriores compañeros que estuvieron en la selección".

Respecto del nuevo seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, aseguró: "Para mí, cada entrenador tiene su huella, estoy ya entrenando con el profesor Gustavo y la verdad que me siento muy bien, es un entrenador que habla mucho, comunica mucho, que le gusta el orden, que le gusta mucho la táctica".

Resaltó también que al seleccionador que comenzó el actual proceso local el pasado 7 de septiembre, "le gusta que su equipo sea ordenado, un equipo fuerte en todas sus líneas y pensar siempre que no hay ningún equipo superior a nosotros, metiéndonos en la cabeza que podemos ganarle a cualquiera".