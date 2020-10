Brasil espera un partido difícil en Perú y no se confía tras golear a Bolivia

En la imagen, jugadores de Brasil celebran un gol el 9 de octubre de 2020, en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Catar 2022 entre las selecciones de Brasil y Bolivia. EFE/AMANDA PEROBELLI POOL

Sao Paulo, 10 oct (EFE).- La selección brasileña, que goleó por 5-0 a Bolivia en su debut en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2020, no se confía y espera un partido "difícil" ante Perú, según dijeron Roberto Firmino y Philippe Coutinho.

Ambos jugadores participaron este sábado en una rueda de prensa virtual y valoraron el "espíritu de equipo" que primó en el partido frente a Bolivia, disputado este viernes en Sao Paulo y en el que Firmino anotó dos de los cinco goles y Coutinho firmó otro.

El equipo dirigido por Adenor Leonardo Bacchi "Tite" se entrenó en forma ligera este sábado en Sao Paulo, desde donde viajará hacia Lima el próximo lunes, para jugar frente a la selección peruana al día siguiente, en la segunda jornada de las eliminatorias.

"Con certeza, será un partido complicado, como todos los de las eliminatorias", indicó Coutinho, en tanto que Firmino recordó que Brasil tuvo muchas dificultades para derrotar a Perú el año pasado, en la final de la Copa América.

"Es una selección peligrosa", con "muy buenos jugadores" y que será "mucho más difícil" jugando como local, apuntó el delantero del Liverpool.

Según los dos jugadores, en la goleada frente a Bolivia primó "el espíritu de grupo", lo que puede ser "determinante" en caso de que se logre mantener en el mismo nivel en el partido de Lima.

Aún con la contundencia de la goleada y el juego colectivo que la selección mostró frente a Bolivia, Firmino y Coutinho aclararon que Brasil no se confía. "Dimos un paso importante, pero fue sólo el primero" de muchos que faltan para llegar a Catar, dijo Coutinho.

Firmino destacó el esfuerzo físico que demanda la "marcación alta" pedida por Tite, que busca presionar al rival desde la salida, pero no supo decir si ese mismo planteamiento se repetirá frente a Perú, pues eso será determinado por el entrenador.

Coutinho, por su parte, destacó el "momento muy bonito" que vive en lo personal, tanto por haber sido convocado nuevamente para la selección brasileña como por haber regresado al FC Barcelona, tras una temporada cedido al Bayern Múnich, con el que conquistó la Copa de Campeones de Europa.

"Volví a España con muchas ganas" y "quiero aprovechar todas las oportunidades que tenga en el Barcelona y en la selección", declaró Coutinho.